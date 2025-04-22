Радоница, Гробки или Проводы - так называются поминальные дни, в которые принято ходить на кладбище.

Прошла Пасха 2025, после которой в церковном календаре наступает Радоница или Проводы - дни поминания близких. В этот период все украинцы ходят на кладбище и посещают панихиду. В некоторых регионах принято приносить угощения на могилы родных. Мы разобрались, что такое Радоница и когда в Украине поминают умерших.

Когда поминальные дни в 2025 году

Проводы, Гробки, Радоница - это поминальный период, который наступает через 9 дней после Пасхи и всегда выпадает на вторник. В 2025 году памятный день будет 29 апреля. Именно в эту дату принято ходить на кладбище.

Однако для большинства людей вторник является рабочим днем. Чтобы каждый мог почтить близких, церковь проводит дополнительное заупокойное богослужение на следующее воскресенье после Пасхи. Поэтому Проводы 2025 продлятся с 27 по 29 апреля.

В эти дни можно заказать в церкви панихиду за умерших близких. Во время службы священник поименно упомянет всех, за кого передадут записки. Можно зажечь свечи за упокой, мысленно помолившись за родных. Также на Проводы принято давать милостыню во имя погибшего.

Что нужно нести на кладбище на поминальный день

Не существует единого правила о том, как правильно поминать усопших в поминальные дни. Каждый человек по-своему переживает горе. Можно убраться возле могилы, посадить цветы, покрасить ограду. Христиане молятся о том, чтобы душа усопшего попала в Царство Небесное.

Как объясняют в ПЦУ, Гробки - праздник поминания умерших, поэтому сосредоточиться в этот день нужно на духовном. Нельзя нести к могиле предметы погибшего, устраивать застолья и распивать алкоголь. Все это является языческими пережитками. Усопшим нужна наша молитва, а не материальные предметы.

Если хотите помянуть близкого за обедом, то лучше делать это дома или в кафе. Кладбище - не место для трапез.

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