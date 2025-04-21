По мнению эксперта Института энергетических стратегий, цена за холодную воду и горячую может подняться в этом году.

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду. Однако граждане беспокоятся, не изменится ли что-то в ближайшем будущем.

Мы разобрались, какие сейчас действуют тарифы на воду по счетчикам. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поделился советами для экономии и своим прогнозом касательно цен.

Сколько стоит 1 куб воды по счетчику в Украине

По словам Корольчука, тарифы на холодную и горячую воду в разных регионах отличаются.

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В среднем тариф на холодную воду по счетчику по Украине составляет 30-40 гривень, а должно быть, по его мнению, минимум 60 гривень за кубометр.

"Тариф на горячую воду в среднем составляет 90-100 гривень. Минимально возможно подорожание до 150 гривень. Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут потери, которые нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы такими высокими", - объяснил эксперт.

Он убежден, что хотя сейчас действует мораторий, ожидается повышение тарифов для всех потребителей ближе к осени или осенью.

Чтобы тариф за холодную воду и горячую так сильно не "кусался", Корольчук рекомендует минимизировать использование воды в быту. Например, если человек привык 20 минут проводить под душем, то это время стоит сократить до 10 минут. Еще можно использовать стиральные машины, которые тратят меньше воды.

Сколько платят за воду в разных регионах Украины

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ) рекомендовала украинским поставщикам держать цены на воду, такими, какими они были на момент начала полномасштабной войны. Но власти на местах имеют право пересматривать тарифы и без одобрения этого органа.

Рассмотрим, сколько стоит куб холодной воды в Украине на практике и где поднимут цены. Средняя стоимость одного кубометра - около 41 гривни, однако в реальности цены далеко отошли от этого предела.

Если говорить про областные центры, то рассмотрим ситуацию в нескольких. В Киеве цена на воду для населения не меняется с мая 2024 года. Жители столицы платят за куб 30,38 грн. В Днепре тариф несколько выше, там за куб приходится платить 47,18 гривень.

В то же время, во Львове кубометр обойдется вам в 25,88 гривень, а в Одессе - 29,3 гривни. Один из самых низких тарифов в Харькове. Горожане платят за воду 24,51.

Перейдем к населенным пунктам, где планируется повышение.

С 1 мая в Каневе Черкасской области вырастет стоимость водоснабжения и водоотведения. Тариф увеличится на 11,94 грн и составит 85,44 грн. При этом в других городах региона стоимость воды еще выше. Речь о Звенигородке, Тальном и Золотоноше, но там местная власть из бюджета частично компенсирует тарифы. В Каневе же голосование за такую инициативу провалили.

В Шостке Сумской области тарифы будут поднимать дважды в течение 6 месяцев. С мая придется платить по 52,3 гривни (было 41,87 грн), а с августа - 62,8 гривни за куб воды.

В Берегово Закарпатской области тариф вырос в апреле и составляет 67,14 грн за куб.

В Чорткове Тернопольской области также планируют поднятие. Куб воды будет обходиться 79,67 грн.

справка Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины». Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.

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