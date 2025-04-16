Но в то же время, компания делает акцент на собственные серии, подчеркнул Спенсер.

Глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что у Indiana Jones and the Great Circle определённо есть потенциал для превращения в полноценную франшизу.

В интервью Variety он подтвердил, что команда очень довольна игрой, но на прямой вопрос о сиквеле уклонился от ответа: "Мы считаем, что у франшизы есть жизнь. И на этом я остановлюсь".

При этом Спенсер отметил, что хочет сосредоточиться на развитии оригинальных франшиз Xbox, а не только на работе с чужими интеллектуальными собственностями:

Видео дня

"Я хочу, чтобы у наших студий была возможность делать собственные игры и рассказывать собственные истории. У нас ещё есть пространство для этого".

Indiana Jones and the Great Circle выходит на PS5 уже 17 апреля, и это знаковый момент. Ещё недавно эксклюзивы Xbox воспринимались как попытка затянуть игроков в замкнутую экосистему, но теперь стратегия изменилась. Спенсер открыто заявил, что он больше не пытается переманить игроков с других платформ, а хочет дать им возможность выбора.

Ранее Фил Спенсер заявил, что большинству игр не нужна экранизация. Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам, подчёркивает директор.

Вас также могут заинтересовать новости: