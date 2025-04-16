Глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что у Indiana Jones and the Great Circle определённо есть потенциал для превращения в полноценную франшизу.
В интервью Variety он подтвердил, что команда очень довольна игрой, но на прямой вопрос о сиквеле уклонился от ответа: "Мы считаем, что у франшизы есть жизнь. И на этом я остановлюсь".
При этом Спенсер отметил, что хочет сосредоточиться на развитии оригинальных франшиз Xbox, а не только на работе с чужими интеллектуальными собственностями:
"Я хочу, чтобы у наших студий была возможность делать собственные игры и рассказывать собственные истории. У нас ещё есть пространство для этого".
Indiana Jones and the Great Circle выходит на PS5 уже 17 апреля, и это знаковый момент. Ещё недавно эксклюзивы Xbox воспринимались как попытка затянуть игроков в замкнутую экосистему, но теперь стратегия изменилась. Спенсер открыто заявил, что он больше не пытается переманить игроков с других платформ, а хочет дать им возможность выбора.
Ранее Фил Спенсер заявил, что большинству игр не нужна экранизация. Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам, подчёркивает директор.