Благодаря утилите, разработчики могут наглядно ощутить, как видят мир люди с дальтонизмом.

Ubisoft открыла доступ к своему внутреннему инструменту, предназначенному для упрощения разработки игр, удобных для людей с дальтонизмом. Утилита под названием Chroma, над которой компания работала несколько лет, теперь доступна для всех на GitHub под лицензией Apache 2.0.

В отличие от большинства других решений, Chroma позволяет применять фильтр в реальном времени, прямо во время геймплея, без потерь в производительности. Инструмент работает как на одном, так и на двух экранах, поддерживает горячие клавиши и позволяет настраивать оверлей под конкретные задачи.

По словам директора по вопросам доступности Ubisoft Давида Тиссерана, Chroma помогла значительно ускорить и упростить проверку игр на доступность для людей с дальтонизмом. Теперь компания хочет поделиться этим опытом с индустрией: любой разработчик может использовать утилиту, оставлять отзывы и участвовать в её дальнейшем развитии.

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Разработкой Chroma занималась команда контроля качества Ubisoft из Индии. Главная цель - дать разработчикам возможность видеть, как игрок с дальтонизмом воспринимает игру, прямо во время процесса, а не только по скриншотам или готовым конфигурациям.

И это действительно важно: по данным некоммерческой организации Colour Blind Awareness, дальтонизмом страдает каждый двенадцатый мужчина и одна из двухсот женщин. Это, возможно, самое распространённое нарушение восприятия среди игроков.

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