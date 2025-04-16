Перед началом игры нужно определить негативные черты, например, лунатизм или застенчивость.

Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел режим хардкора, который превращает и без того суровое средневековое приключение в настоящее выживание. На карте больше не видно, где находится игрок, компас отключён, а фаст-тревела просто нет.

Кроме этого, герой в хардкорном режиме стартует с отрицательными чертами. Например, Плохая спина ограничит грузоподъёмность, Сомнамбул будет просыпаться в рандомных местах, а Застенчивость отключит возможность спрашивать дорогу у NPC и пользоваться услугами купальщиц.

"Мы оставили лишь пару перков из первой части и создали новые, чтобы всё ощущалось по-другому", - объясняет геймдизайнер Карел Колманн. По его словам, цель не просто усложнить игру, а сделать её более иммерсивной.

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Ранее актёр Индро Том МакКей рассказал, что озвучивать игру в открытом мире было очень одиноко. Если запись катсцен похожа на съёмки фильма, то озвучивание реплик в открытом мире - это разговор сам с собой в маленькой будке.

Кроме того, разработчики Kingdom Come вдохновились CD Projekt RED и теперь делают несколько игр одновременно. Warhorse хочет расширить штат до 300 человек.

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