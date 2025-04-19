Применяя эти рекомендации, можно снизить до минимума риски, что плоды будут горькими.

Украинские садоводы с радостью выращивают сочные и сладкие огурцы. На фоне большой популярности этого овоща сложно представить, что его родиной являются леса Индии. Там стабильный, влажный и жаркий климат.

Огурцы способны накапливать кукурбитацин - это токсическое вещество, которое в плодах ощущается как горечь. Растение синтезирует его в листьях и затем направляет в корневую систему и сами плоды.

Рассмотрим, чем полить огурцы чтобы не горчили при выращивании на огороде.

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Как сделать чтобы огурцы не горчили

Чтобы плоды были сладкими и приятными на вкус, выращивайте это растение в условиях рассеянного света или тени. Огурец не любит прямые солнечные лучи. Их можно посадить под защитой деревьев возле кукурузы.

Старайтесь не шокировать корневую систему большими перепадами температуры - в жаркую погоду вода должна быть теплой, а не холодной. Лучше всего подойдет отстоянная и прогретая солнцем.

Регулярно поливайте огурцы, чтоб не допустить появления горечи. В период, когда нет дождя, это должно происходить ежедневно. Если же у вас стоит засушливая и жаркая погода, то поливайте утром и вечером. Без достаточной влаги плоды могут начать горчить.

При резком похолодании стоит накрыть эти растения пленкой, создав условия близкие к тепличным. Можно дополнительно подкармливать их золой или минеральными удобрениями, но будьте осторожны - переизбыток азота может наоборот испортить вкус огурцов.

Однако, если советы, что делать, чтобы огурцы были не горькими, не сработали, стоит вооружиться лайфхаками, как нейтрализовать неприятный вкус. Это особенно полезно, если вы купили горьковатые огурцы.

Как сделать огурцы менее горькими

В первую очередь попробуем самый простой метод. Для него следуйте этим шагам:

обрезаем концы огурца;

срезаем всю кожицу;

промываем плод;

разрезаем его и удаляем семена внутри.

После этого мякоть можно нарезать и добавить в салат или сразу кушать.

Также можно на пару часов замочить огурцы в воде. Добавьте в нее сахар и ароматические травы на выбор - орегано, мяту, укроп или хрен. Вместе они сделают овощи ароматными и скроют горечь.

Если выбрать более простой вариант, то очистите плоды от кожуры и оставьте их минут на пять в воде со льдом. Холод уменьшит кукурбитацин.

Согласно другому лайфхаку, промойте огурец, а затем обрежьте у него "попки". Потрите срез отрезанным краем до появления белой пены. Продолжайте еще 60 секунд, а затем снова промойте под проточной водой.

Также можно разрезать плод вдоль, посыпать солью и потереть до появления сока. После этого промойте и, если огурец все еще будет горьким, повторите. Все это поможет в том, как сделать огурцы менее горькими, ведь позволит убрать часть кукурбитацина из плодов.

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