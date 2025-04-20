Участники закрытой альфы теперь смогут вести стримы и публиковать обзоры.

После первого трейлера Marathon от Bungie оказалось, что никто не понял, что это вообще такое. Студия надеялась на возвращение к классической франшизе, но публика приняла анонс прохладно.

Как пишет Forbes, руководство Bungie всерьёз обеспокоено, что с момента анонса игра обросла негативом. На фоне провальных запусков вроде Concord вера в игры-сервисы у игроков подорвана, и Marathon сходу оказался в зоне риска.

Теперь ставка на закрытую альфу. Bungie ослабила NDA для участников теста, стримы и рецензии помогут правильно представить проект игрокам. Также сообщается, что, возможно, в августе пройдёт уже открытое бета-тестирование.

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А всё начиналось куда амбициознее: Marathon должен был стать наследником культовой серии, пусть и в новом формате. По слухам, разработка пошла наперекосяк: геймдиректор ушёл, ключевые сотрудники перебрались в другие команды Sony, сроки сократили.

Релиз Marathon запланирован на 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что появились системные требования Marathon. Альфа-версия проекта будет занимать всего 6 ГБ свободного места на диске.

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