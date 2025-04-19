Предложение актуально до 21 апреля.

Разработчики кооперативного выживача Barotrauma открыли бесплатный доступ к игре в Steam на выходные, а также запустили временную скидку в 50%. Поиграть бесплатно можно до 21 апреля, а скидка продлится до 26 апреля.

Barotrauma предлагает игрокам взять на себя управление подводной лодкой, исследовать океаны инопланетной планеты, выполнять опасные миссии и выживать в условиях постоянной угрозы, как со стороны внешней среды, так и со стороны собственных напарников. В игре доступен как стандартный кооператив, так и режим с предателем, где один из членов экипажа может саботировать миссию изнутри.

Геймплей сочетает элементы симулятора и хоррора: игроки следят за состоянием техники, лечат друг друга, отражают атаки морских монстров и пытаются не задохнуться из-за перепутанных баллонов.

Видео дня

Barotrauma регулярно становится источником забавных и пугающих историй: от случайной гибели от кислородной недостаточности до жестоких инцидентов между участниками команды.

Недавно игра получила крупное обновление Calm Before the Storm, добавившее новые миссии, руины и PvP-форпост, который подходит для локальных сражений между игроками.

Ранее мы рассказывали, что симулятор наркобарона Schedule I уже 3 недели держится в топе самых популярных игр в Steam. Инди-игра обошла Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 и Path of Exile 2.

Вас также могут заинтересовать новости: