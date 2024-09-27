В подборке есть динамичные экшены, увлекательные RPG и ламповые адвенчуры, которые затянут вас на многие часы.

Игры для слабых ПК могут подарить не меньше удовольствия, чем ААА-блокбастеры с реалистичной графикой, требующие мощного железа. Увлекательные сюжеты, яркие персонажи, оригинальные игровые механики и неожиданные плот-твисты создаются даже с минимальными ресурсами. Для таких игр не нужны новейшие видеокарты.

Именно о таких играх рассказали редакторы портала The Gamer. В подборке есть динамичные экшены, увлекательные RPG и ламповые адвенчуры, которые затянут вас на многие часы. Все они доступны в магазине Steam.

Terraria. Если вы ищете игрушку, которая имеет похожий метод крафта, как Minecraft, но с большим количеством боссов и испытаний, которые можно также пройти с друзьями, то Террария – ваш выбор.

Half-Life 2. Если же вы ищете что-то подинамичнее, обратите внимание на этот шутер, причем один из лучших в своем жанре. Когда-то обе Half-Life были революционными играми: первая показала, как следует делать FPS с сюжетом, а вторая предложила уникальную на тот момент интерактивную физику, которая позволяла игрокам взаимодействовать с окружающей средой.

Stardew Valley . Ламповый симулятор фермы является настоящей инди-жемчужиной, не в последнюю очередь из-за того, что игра запустится практически у любого. Stardew Valley хорошо подходит для неспешного развития и особо не наказывает за неудачи.

Left 4 Dead 2. Хоть у оригинала системные требования еще ниже, лучшей рекомендацией является сиквела из-за дополнительного контента. Для Left 4 Dead 2 доступно множество модов, которые позволяют получить доступ к еще большему количеству кампаний, оружию и персонажей.

Undertale . Ниже системных требований для видеоигры с отличным сюжетом будет сложно найти. Графика в ней восьмибитная и выглядит как насмешка над временем и современными технологиями, что, впрочем, не мешает ей иметь один из самых высоких рейтингов на Metacritic в истории.

Fallout New Vegas. Легендарная ролевая игра, в которой можно поселиться и жить. Примерно такую игру в свое время ждали от 3-й части. Такой хотели видеть 4-ую часть. Но Нью Вегас все еще стоит особняком.

The Elder Scrolls III: Morrowind . Другая, не менее легендарная RPG. Порой она может показаться немного неуклюжей из-за устаревшего управления и геймплея, но богатство игрового мира все искупает. Если вы любите фэнтези и приключения, попробуйте.

Balatro . Единственная новинка в этом списке, вышедшая в 2024 году. При этом она без проблем запустится практически на любом, даже слабом компьютере. В этом "рогалике", ваша задача – собирать знакомые покерные комбинации, а потом при помощи специальных карт-джокеров многократно их усиливать.

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