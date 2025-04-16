Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам, подчёркивает директор.

Глава Xbox Фил Спенсер уверен: индустрии видеоигр Голливуд не нужен. Несмотря на бум экранизаций, он считает, что игры вполне справляются сами по себе и не должны превращаться в поток лицензируемых франшиз.

Как он сказал в интервью Variety, важно, чтобы за каждым таким проектом стояло желание рассказать историю, а не просто нажиться на бренде:

"Видеоигровой бизнес успешен сам по себе, ему не нужна эта надстройка. Давайте не будем превращать это в нечто, где все должно быть сделано, каждая франшиза должна иметь игру, фильм или телешоу, и это станет больше похоже на лицензирование".

Но это не значит, что Xbox не будет делать экранизации. Спенсер говорит о росте уверенности и накопленном опыте: "После Halo, после Fallout - команда понимает, что работает, а что нет. Ошибки неизбежны, и некоторые проекты будут "неудачными", но компания нацелена продолжать".

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Но слова словами, а мы рассксазывали, что фильм по Minecraft приближается к сборам в 600 миллионов, а сериал Fallout стал хитом и получил второй сезон. Более того, Microsoft пошла и в обратном направлении: в прошлом году вышла игра по кинофраншизе - Indiana Jones and the Great Circle.

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