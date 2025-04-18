Дата релиза пока не известна, но она точно выйдет на ПК.

Студия Legion показала свежий трейлер своей грядущей игры Covenant. Над игрой трудятся ветераны индустрии, ранее работавшие над DOOM, Call of Duty, Battlefield и Halo.

Анонсированный в конце прошлого года тайтл является динамичным экшеном от первого лица в сеттинге темного фэнтези и элементами RPG. Сами авторы называют его FPS Soulslike. По аналогии с другими "соулслайками", оружие в Covenant можно использовать как в одной руке, так и в двух.

Играем мы за воина-ангела, посланного с Небес в Творение, чтобы пойти по стопам предшественника и расследовать подробности его гибели, попутно раскрывая тайну мироздания. Геймплей завязан на исследовании разветвленных локаций, как в играх Soulslike. Это значит, что головоломки, загадки и платформинг станут частью путешествия игрока. Нахождение коротких путей и лазеек станут ключом к раскрытию всех секретов.

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Арсенал оружия, навыки ближнего боя, магические способности и прочее можно настроить под себя и свой стиль игры. Помимо одиночной кампании авторами заявлены арены для PvP с матчами 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3 игрока.

Covenant пока заявлена только для ПК (Steam). Дата выхода – неизвестна, а пока можно добавить ее в список желаемого.

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