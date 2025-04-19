Теперь Days Gone на Playstation 5 будет выглядеть так же, как на ПК на максимальных настройках.

Разработчики из Bend Studio рассказали, как изменится Days Gone в ремастернутой версии. Одновременно на ПК появится дополнение Broken Road, добавляющее те же новшества, что и ремастер для консоли.

Главное, конечно, - технические апгрейды. На стандартной PS5 будет два режима графики: один для тех, кто хочет стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1440p, и второй - с акцентом на качество картинки, где игра работает в настоящем 4K, но с ограничением до 30 FPS. Разрабы обещают, что визуально это соответствует ультра-настройкам из ПК-версии.

Позже появится ещё один режим с частотой 40 FPS - компромиссный вариант между плавностью и качеством.

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У владельцев PS5 Pro будет больше свободы. Там будет три варианта: от 1800p при 60 FPS до улучшенного режима с новым апскейлингом PSSR, это уже из свежих технологий, позволяющих добиться чёткой картинки при меньших затратах ресурсов.

Глобально обновили не только разрешения и частоту кадров, но и визуальные эффекты. Свет, тени, небо, всё стало ближе к фотореализму. Используется спектральное моделирование, добавили озоновый фильтр, улучшили непрямое освещение, сделали ночи темнее и опаснее, а тени - детализированнее. На ПК всё это появится в патче 1.08.

Релиз Days Gone Remastered для Playstation 5 запланирован на 25 апреля.

Ранее мы рассказывали. что Sony повысила цены на Playstation 5 в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

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