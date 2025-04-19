Разрушительность станет важным аспектом геймплея.

Разработчики следующей части Battlefield подробно рассказали об измененной системе разрушений, которую уже начали тестировать через программу Battlefield Labs.

Новая механика серьезно повлияет на геймплей: разработчики пытаются сделать так, чтобы разрушения не просто украшали бой, а давали тактические возможности. Например, пробить стену и зайти с неожиданного направления, снести здание с вражеским отрядом или использовать руины в качестве укрытия. При этом важно, что разрушение реализовано в обе стороны: если игрок открыл себе проход, тем же маршрутом может воспользоваться и противник.

Особое внимание уделено деталям: стены и конструкции разрушаются поэтапно, внешние части обваливаются первыми, а внутренняя структура становится уязвимой позже. Материалы ведут себя по-разному, и визуально это видно: где-то сыплется бетон, где-то остаются поврежденные металлические балки. Чтобы не возникало путаницы, какие объекты можно разрушить, игрокам помогут четкие визуальные и звуковые сигналы.

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Тесты в рамках Battlefield Labs не обошлись без проблем. Первые сессии сопровождались просадками по производительности и ошибками в работе серверов, но эти сбои дали разработчикам необходимую информацию, после доработок стабильность заметно улучшилась, и команда уже готовится расширить масштаб тестирования.

Игроки положительно оценили стрельбу, однако указали на необходимость доработки баланса урона между различными типами оружия. Также нуждаются в настройке и анимации движения: спринт, кувырки, преодоление препятствий и другие элементы пока что выглядят сыро.

Возникли и вопросы по прочности разрушаемых объектов: некоторые из них, по мнению тестеров, разлетаются слишком быстро, другие же оказываются слишком устойчивыми. Все это разработчики планируют учесть на следующих этапах.

Название и дата релиза новой Battlefield пока не объявлены, но согласно отчетам EA, игра должна выйти до конца марта 2026 года, а по мнению журналиста Тома Хендерсона, релиз можно ждать осенью 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в новом Battlefield будет платная подписка, которая позволит открывать собственные серверы.

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