17 апреля игра должна была выйти только для обладателей Deluxe издания, но по итогу оказалась доступна для всех.

Tempest Rising, олдскульная стратегия в реальном времени в духе Command & Conquer, внезапно стала доступна для всех в Steam на неделю раньше запланированного срока. Всё из-за ошибки с ранним доступом, который изначально предназначался только для покупателей Deluxe-версии.

Но вместо того чтобы в панике откатывать релиз или ограничивать доступ, издатели 3D Realms и Knights Peak решили просто сделать вид, что так и было задумано, и официально объявили 17 апреля полноценной датой выхода. Теперь игру можно купить и начать проходить прямо сейчас, без ограничений по изданию.

Разработчики признали ошибку и пообещали не оставлять владельцев Deluxe-издания без компенсации. Для них готовят эксклюзивные бонусы в виде внутриигрового контента, подробности о котором появятся позже.

Видео дня

Тем временем сообщество уже успело положительно оценить такой подход: на момент публикации у Tempest Rising в Steam почти 90% положительных отзывов.

Ранее мы рассказывали, что в Steam можно бесплатно поиграть в Barotrauma, кооперативный симулятор управления подлодкой.

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