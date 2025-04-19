В день запуска одновременный онлайн Rematch достиг 118 тысяч человек.

Rematch, новая аркадная футбольная игра от авторов Sifu, неожиданно ворвалась в чарты Steam и уже опередила по онлайну такие хиты, как EA Sports FC25 и Rocket League.

Открытое бета-тестирование стартовало 18 апреля, и уже в первый день Rematch собрала более 118 тысяч одновременных игроков.

Rematch - это динамичные футбольные матчи 4v4 и 5v5 в компактных аренах без офсайдов и фолов. Игрок управляет одним персонажем, а сама игра делает ставку на агрессивный темп, быструю смену позиций и постоянное давление на соперника.

Видео дня

Бета длится всего два дня - до 19 апреля, и попасть в неё можно по приглашению. Ключи рассылаются тем, кто оформил заявку на участие через Playtest в Steam.

Полноценный релиз Rematch запланирован на 19 июля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект в день выхода будет доступен в Xbox Game Pass.

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