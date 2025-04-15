В список вошли модели Dell, MSI, Acer, Lenovo и ASUS. Все они стоят менее $1000.

Если вы в поисках мощного, но в то же время доступного игрового ноутбука специалисты портала Android Headlines составили соответствующий рейтинг бюджетных решений для "гейминга". Главное условие – они не должны быть дороже 1000 долларов.

У Android Headlines получился небольшой рейтинг из 5-и моделей. Все они поставляются с быстрым SSD, дисплеем с высокой частотой обновления и видеокартой, оптимальной для гейминга в 1080p.

Самым оптимальным вариантом для геймеров назвали Dell G16. Большинство игровых ноутбуков с бюджетом до $1000 поставляются с экраном с частотой 144 Гц или где-то близко к этой цифре. Тогда как здесь установлена панель с частотой 240 Гц и разрешением QHD+.

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Под капотом у Dell G16 установлен мощный процессор Intel Core i7-13650HX и бюджетная карта GeForce RTX 4050. Благодаря поддержке DLSS 3 устройство сможет запускать даже требовательные игры с приемлемым фреймрейтом. Вы также получаете 1 ТБ дискового пространства SSD и кучу портов для подключения аксессуаров.

Далее в списке расположился MSI Katana 15 с процессором Core i7-13620H и видеокартой GeForce RTX 4050. Также на борту находится 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, хранилище на 1 ТБ. Спереди – 15,6-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой 144 Гц.

По мнению специалистов Android Headlines, данный ноутбук имеет клавиатуру с самыми приятными тактильными ощущениями.

Замыкает тройку модель Acer Nitro V. Как и большинство игровых ноутбуков из списка, эта модель имеет 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080р и частотой 144 Герц. К плюсам Nitro V отнесли хорошее качество встроенных динамиков, крупный трекпад и доступный ценник в 750 долларов.

В топ также попали Lenovo LOQ 15 (AMD) и ASUS TUF Gaming A15 (2023).

Недавно Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в два раза дешевле MacBook Air.

В то же время владельцы Windows-ноутбуков на базе Snapdragon массово сдают их обратно. Хотя процессоры Arm обеспечивают лучшую энергоэффективность и время автономной работы, некоторые игры и приложения для Windows все еще толком не оптимизированы под него.

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