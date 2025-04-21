Удалённые игры паразитировали на R.E.P.O, Lethal Company, Supermarket Simulator и других популярных инди.

Игроки жалуются, что Playstation Store уже давно утопает в волне низкосортных проектов, но сейчас речь даже не о спам-проектах с лёгкой платиной, а о прямых мошеннических копиях популярных хитов с ПК.

Сама Sony наконец-то обратила внимание на эту проблему и приняла решение удалить пачку скам-игр с платформы.

Речь идёт о студиях Adventure Games, Gaming Dev и Grizzly Games, чьи проекты активно паразитировали на узнаваемых тайтлах со Steam. Как отмечают пользователи PSNProfiles, с начала месяца страницы этих "разработчиков" исчезли из магазина, что, вероятно, стало результатом жалоб от игроков или оригинальных авторов.

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Adventure Games пыталась выпустить фальшивые R.E.P.O.: Ghost Haul и Supermarket Simulator 2025, но обе игры были удалены до полноценного релиза. При этом аккаунт издателя на PSN пока активен.

Gaming Dev успела вывалить сразу пачку фейков: Supermarket Simulator 24, Lethal Corporation, Operation Bodycam, Exit 9 Metro и ещё с десяток клонов с заманчивыми названиями.

Grizzly Games отличилась особенно, от Bodycam Shooter 2025 до Zombie Blocks: Pixel Shooter Gun, каждый проект напоминал либо мод на Unity, либо самый кривой проект из раннего доступа Steam.

Последней крупной зачисткой считалась блокировка RandomSpin Games в феврале, но с тех пор мошенников стало только больше, с ИИ-скриншотами, наспех склеенными описаниями и минимальной проработкой.

Ранее мы рассказывали, что Sony повысила цены на Playstation 5 в Европе, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. В среднем стоимость консоли увеличилась на 10%.

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