Команда рада, что у Bethesda нет никаких претензий к их проекту.

Последние сутки интернет обсуждает слитые скриншоты ремейка TES IV: Oblivion, но что действительно интересно, как на эту новость отреагировали разработчики фанатского ремейка Skyblivion.

Журналисты VG247 связались с лидером проекта Кайлом Rebelzize Ребелом, чтобы узнать, как там у них дела. Ответ оказался максимально стойкий: "Мы просто сосредоточимся на своём релизе и останемся на позитиве".

По словам Кайла, проект всегда был про страсть, и это не изменилось:

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"Я получил от этого больше, чем рассчитывал: друзей, опыт, понял, что хочу работать в индустрии и теперь работаю".

Он добавил, что Skyblivion вообще существует только потому, что Bethesda разрешила это, и если официальный ремейк действительно выйдет, хорошо уже то, что фанатскую версию не прикрыли.

Релиз Skyblivion всё ещё намечен на 2025-й, как и было озвучено ещё в феврале, когда ремейк от Bethesda был всего лишь слухом. Тогда же Кайл сказал, что слухи, в сущности, на них никак не влияют: "Если они окажутся правдой — круто, людям будет ещё интереснее попробовать и нашу версию. А если нет — тогда это просто лучший способ переиграть Oblivion с новым визуалом".

Ранее мы рассказывали, что Bethesda продаёт части серверов The Elder Scrolls: Online в честь 10-летия MMORPG. Всего есть 2 тысячи таких частичек.

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