Разбираемся, какие деревья нельзя сажать во дворе или рядом с домом и почему - что говорят народные приметы и стоит ли в них верить.

Согласно народным поверьям, не все деревья можно сажать у себя на участке и возле дома - считается, что некоторые способны притягивать неприятности, беды и даже смерть. Интересно, что за такими суевериями стоят вполне объяснимые причины. Давайте разберемся, какие деревья нельзя сажать рядом с домом по приметам и что об этом говорит здравый смысл.

Какие деревья нельзя сажать во дворе дома - приметы и объективные причины

Издавна люди верят в то, что некоторые деревья на участке, во дворе или рядом с домом могут навредить его жильцам и даже накликать беду. Верить этому или не верить - каждый решает сам, но многие суеверия все-таки небезосновательны, хотя и трактуют запреты по-своему.

Касательно того, какие деревья нельзя сажать возле дома, приметы категорически не советуют:

Видео дня

елку или сосну - согласно поверьям, они крадут энергию жильцов дома, а ель ко всему прочему также может выживать мужчин из дома;

тую - якобы она отпугивает женихов от незамужних девушек;

иву - она считается символом печали и страданий, может стать причиной депрессии и апатии, а также внести разлад в семью;

тополь - называют символом беспокойства и перемен, не всегда хороших, может привлекать разного рода неприятности, измены;

березу - негативно действует на женщин и может стать причиной бесплодия;

боярышник - безобидный кустарник считают символом агрессии и насилия, который провоцирует драки, насилие и т.п.;

дуб - советуют держать подальше, так как он забирает у жильцов дома силы, особенно, если человек болеет, а также это дерево норовит избавиться от лавы семьи;

осина - притягивает болезни, старость и смерть, подавляет энергию человека.

Также считается, что лучше не держать у себя на участке черемуху - домочадцы будут между собой часто ссориться.

Если же оставить суеверия в стороне и посмотреть на это с рациональной стороны, то окажется, что в приметах все-таки смысл есть.

Какие деревья нельзя садить возле дома по объективым причинам:

дуб и иву - у них очень агрессивные корни, у дуба он мощный, а ива постоянно ищет себе воду, поэтому эти деревья, посаженные рядом с постройками, будут разрушать их фундамент;

березу - ей свойственно вытягивать из почвы всю влагу, поэтому под этим деревом ничего расти не будет, другое дело - береза возле двора, которая считается оберегом;

ель и сосну - создают густую тень, они не обогащают почву, зато сильно разрастаются корнями, поэтому под ними тоже ничего расти не будет;

осину - она не любит соседей и подавляет рост других растений;

тополь - имеет сильный корень, который вредит фундаменту, а также хрупкий ствол, поэтому может ломаться от порывов ветра и обрушиться на дом или сад (не нужно забывать и об аллергии на тополиный пух);

черемуху - также наносит вред фундаменту дома своей корневой системой, а во время цветения имеет очень сильный аромат, который может вызывать головные боли или аллергию;

боярышник - как магнит притягивает к себе насекомых-вредителей, тля, щитовки, пильщики и другие радостно собираются на нем и затем пожирают плодовые деревья и кусты ягод.

Прежде, чем посадить что-либо во дворе или у дома, опытные садоводы советуют изучить свойства культуры и затем уже решать - нужна она вам или же от такого дерева будет одна головная боль.

Ранее мы также рассказывали, чем опасна туя на участке и стоит ли ее сажать.

Вас также могут заинтересовать новости: