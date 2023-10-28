Alan Wake 2, прямой сиквел мистического триллера от студии Remedy, уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Специалисты Digital Foundry, которые известны детальными обзорами графики и технологий в современных играх, выпустили технический обзор Alan Wake 2 на ПК. По мнению большинства критиков, поклонники оригинальной игры не зря ждали сиквела 13 лет.

В большом обзоре на YouTube эксперты назвали хоррор-экшен самой красивой игрой текущего поколения на сегодняшний день. Даже на средних настройках графики Alan Wake 2 превосходит множество вышедших игр.

Большой похвалы удостоилось освещение, которое очень впечатляет даже без включенной трассировки лучей. А активное использование сеточных шейдеров позволило существенно улучшить качество геометрии.

Отчасти высокие системные требования оправданы именно ими – напомним, даже в минимальной конфигурации указаны RTX 2060 и RX 6600. Все, что ниже, попросту не справляется с этой графической опцией. С ее помощью геометрия объектов сильно выросла в качестве. Однако, устаревшие видеокарты все равно могут работать с этой игрой, но качество графики и производительность, будет похуже.

В целом, эксперты отметили, что хоть требования у игры очень серьезные, она отлично оптимизирована, чтобы с ней могли ознакомиться многие игроки. Хотя обладатели современных видеокарт и процессоров "выжмут" из нее максимум.

Alan Wake 2 — что нужно знать перед игрой

В игре реализованы два протагониста – писатель Алан Уэйк, который пытается выбраться из потустороннего мира, и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

По словам разработчиков, Alan Wake 2 – "это прямое продолжение, но созданное как отдельная игра". Таким образом, новички могут насладиться игрой, даже не играя в первую часть, которая вышла еще 13 лет назад.

Дополнительным стимулом для украинских игроков есть то, что игра получила официальную украинскую локализацию. Она присутствует в форме субтитров и интерфейса.

Игра уже доступна на ПК (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S. В 2024-м году к ней выпустят два дополнения.

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