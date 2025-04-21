Как в случае с PS4 и PS5, для оптимальной производительности придется выпускать патчи.

Новая порция слухов о следующем поколении PlayStation раскрыла интересную деталь: портативная версия PS6, над которой, по слухам, работает Sony, сможет запускать игры от PS5. Об этом рассказал инсайдер KeplerL2, хорошо известный в узких кругах.

Источник утверждает, что готовящаяся "портативка" поддерживает бинарную совместимость шейдеров, поэтому она должна запускать игры предыдущего поколения без вмешательства разработчиков. Тем не менее для оптимальной производительности игр от разработчиков все же потребуется выпустить патч, направленный на оптимизацию.

Видимо, ситуация будет аналогична переходу с PS4 на PS5. Новая консоль получила обратную совместимость с прошлым поколением, но PS4-игры без патчей выглядят и работают на PS5 не очень. Некоторые тайтлы запускаются в 30 к/c и не используют фирменные фишки консоли вроде быстрых загрузок.

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Ранее уже сообщалось, что Sony собирается выпустить сразу две версии PlayStation 6. Одна станет прямым продолжением PS5 и сохранит формат домашней консоли. Вторая будет портативной. Обе консоли, как ожидается, получат аппаратную платформу от AMD, а производительность у новой PSP будет выше, чем у Xbox Series S, но уступит базовой PS5.

О домашней версии PlayStation 6 известно пока немного, но ходят слухи, что Sony намерена сделать новое устройство "самым мощным на рынке". Среди ключевых особенностей PS6 упоминается полноценная поддержка работы с трассировкой лучей и трассировкой путей, а также продвинутые возможности для работы с ИИ.

По слухам, до конца 2025 года должна выйти портативка под брендом Xbox. В 2027 году компания выпустит полностью свою портативную консоль, а также преемника стационарных консолей Xbox Series. Скорее всего, все они выйдут до PS6.

Новая консоль Nintendo, Switch 2, поступит в продажу 5 июня по цене от 470 евро. Некоторые игры при этом подорожают. Например, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро (~4100 грн), а "дешевая" цифровая версия обойдется в €80.

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