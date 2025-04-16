Bethesda решила удивить поклонников The Elder Scrolls Online нестандартным способом отметить десятилетие MMORPG: компания решила продать куски серверов. Не в переносном смысле, а буквально.
На официальном сайте Bethesda Gear стартовали предзаказы на памятные пластины с кусочком оперативной памяти, вырезанной из оригинальных серверов игры.
Всего таких памятных сувениров выпустят 2 тысячи штук, а цена вопроса - 110 долларов. Внутри - аккуратно оформленный фрагмент блейд-сервера, табличка с датами и надпись "10 лет The Elder Scrolls Online", всё это под стеклом.
Как говорится в описании: "Тем, кто хочет по-настоящему осязаемый способ запомнить десятилетие приключений с друзьями".
Тем временем на прошедшем ESO Direct студия рассказала о будущих обновлениях и новом контенте. Но, конечно, все разговоры о серии TES сейчас связаны с ремейком Oblivion, первые скриншоты которого вспыли на официальном сайте студии Virtuos Games, которая и разрабатывает проект.
Также мы рассказывали, что неизвестный задонатил Bethesda 85 тысяч долларов и теперь создаст NPC для TES 6.