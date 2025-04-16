Всего есть 2 тысячи таких частичек.

Bethesda решила удивить поклонников The Elder Scrolls Online нестандартным способом отметить десятилетие MMORPG: компания решила продать куски серверов. Не в переносном смысле, а буквально.

На официальном сайте Bethesda Gear стартовали предзаказы на памятные пластины с кусочком оперативной памяти, вырезанной из оригинальных серверов игры.

Всего таких памятных сувениров выпустят 2 тысячи штук, а цена вопроса - 110 долларов. Внутри - аккуратно оформленный фрагмент блейд-сервера, табличка с датами и надпись "10 лет The Elder Scrolls Online", всё это под стеклом.

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Как говорится в описании: "Тем, кто хочет по-настоящему осязаемый способ запомнить десятилетие приключений с друзьями".

Тем временем на прошедшем ESO Direct студия рассказала о будущих обновлениях и новом контенте. Но, конечно, все разговоры о серии TES сейчас связаны с ремейком Oblivion, первые скриншоты которого вспыли на официальном сайте студии Virtuos Games, которая и разрабатывает проект.

Также мы рассказывали, что неизвестный задонатил Bethesda 85 тысяч долларов и теперь создаст NPC для TES 6.

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