Xbox сделал геймпад в стилистике DOOM: The Dark Ages: его заметили у Фила Спенсера

В продажу контроллер, вероятно, поступит на следующей неделе.

До выхода DOOM: The Dark Ages остаётся чуть больше месяца, и, судя по всему, Microsoft готовится к релизу стильно - с новым лимитированным геймпадом в тематике игры.

Контроллер оформлен в серо-зелёных тонах с оранжевыми акцентами и символикой из вселенной Doom, а классические кнопки A/B/X/Y заменены на глифы из игры. Визуально он уже засветился, фанаты приметили его в офисе Фила Спенсера, случайно попавшем в кадр во время экскурсии для NBC Today.

По информации Dealabs, геймпад поступит в продажу уже в ближайшие дни, сначала через Microsoft Store, а позже и на других площадках. Цена - 80 долларов. Старт предзаказов тоже обещают буквально со дня на день.

Видео дня

Релиз самой DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, с первого дня проект будет в Xbox Games Pass.

Ранее мы разбирали превью DOOM: The Dark Ages от игровых журналистов. По их мнению, игра удачно поддерживает баланс между стремительностью Eternal и более размеренной DOOM 2016.

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