Рассказываем, почему во время работы и при отжиме прыгает стиральная машина - как определить причину, которая может привести к поломке.

Ваша стиральная машина прыгает при отжиме? Это может быть связано с несколькими факторами, но какой бы ни была причина - ее нужно устранить, чтобы не покупать в скором времени новую технику.

От чего прыгает стиральная машина

Стиральная машина прыгает при отжиме - что делать в этом случае? Давайте разберемся, какие могут быть причины того, почему техника в процессе работы как будто "уходит" в сторону.

Неправильная установка стиральной машины

Любая техника должна быть установлена на ровной поверхности, поэтому есть смысл проверить с помощью уровня, как выставлена стиралка. Если пол в доме неровный, то можно с помощью ножек (они регулируются) добиться нужного вам уровня.

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Сверхзагрузка барабана или неравномерная загрузка

Если барабан переполнен - например, вы в стиралку забросили 6 кг вместо 5, или же стирка неравномерно распределилась по барабану, то машинка будет создавать излишнюю центробежную силу и, как результат, прыгать.

Износ машины или поломка

Часто начинают прыгать и визжать при отжиме старые стиральные машины. Также это может происходить, если сломаны амортизаторы, пружины, подшипники, ремень или даже двигатель – в этом случае техника работает неисправно и "прыгает".

Любую из этих причин нужно устранить. Как уже говорили, ножки можно отрегулировать по высоте, а под саму машину - положить специальный коврик, который будет смягчать вибрацию. Не следует перегружать барабан машины - постирайте лучше дважды, и равномерно распределяйте по барабану белье.

Понять, не износились и не сломались ли детали, самим не всегда удается - в этом случае нужно приглашать специалиста. Нужно осмотреть детали машины на предмет износа или поломки. Если обнаружены какие-то дефекты, нужно обратиться к мастеру по ремонту или заменить детали самостоятельно. Так вы сможете избавиться от проблемы с прыжками стиральной машины и обеспечить ей нормальную и безопасную работу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отбелить тюль и другие вещи - без отбеливателя и вреда для ткани.

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