Это растение очень неприхотливо в уходе, а потому прекрасно подойдет для занятых людей.

Пальма драцена - это тропическое растение, которое в природе растет в Южной Азии и Африке. Ее часто выбирают для дома за экзотический вид.

Согласно поверьям африканских племен, драцена считается "деревом счастья". По легенде, молодой и бедный воин полюбил дочь вождя. Тот отказался отдавать ему свою дочь, но чтоб не вызывать споры, решил поступить хитрее. Вождь приказал молодому мужчине посадить в землю обычную палку и регулярно поливать. Когда на ней выросли листья, гордому отцу пришлось уступить.

Все способы размножения драцены

Существует три варианта, как размножить пальму драцену. Это можно сделать с помощью семян, черенками и отводками верхней части.

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Метод с помощью семян подходит больше всего для сортов типа "Годсефа" (полукустарник). А вот их древовидные "собратья" предпочитают разведение отводками и черенкование.

Лучше всего этим всем заниматься весной. В теплом помещении высеваем семена в контейнер и накрываем его пленкой. Это позволит обеспечить нужный уровень влажности. С этим способом нужно проявить терпение.

Теперь рассмотрим, как размножить драцену черенками. Для этого выберите хороший, сильный стебель. Его нужно разрезать на несколько отрезков, длинной минимум 5 см и с несколькими почками.

Укоренять черенки нужно в субстрате для пальм. Для вазона выберите место, которое будет защищено от прямых лучей солнца. На появление первых ростков уйдет где-то 30-60 дней.

Самый простой способ, как размножить драцену - верхушками. Нужно просто срезать верхушку сильного стебла и поставить этот росток в емкость с чистой водой. Для дезинфекции киньте в нее таблетку активированного угля.

В течение трех месяцев появятся корни и после этого маленькое растение можно пересаживать в грунт.

Как посадить драцену

Ознакомившись с тем, как можно размножить драцену, перейдем к правилам посадки, чтоб не загубить с трудом выращенное растение.

Для начала подберите правильное место. Там должно быть светло, но без прямых лучей. Хорошим выбором будет подоконник восточного или западного окна.

В вазон поместите почву для пальмовых растений. Помните: универсальный грунт не подходит для драцены.

Сажайте росток не слишком глубоко - достаточно, чтоб корни были на глубине нескольких сантиметров. Это актуально и для пересадки взрослого растения.

Когда планируете пересаживать цветок, то горшок выбирайте всего на 3-5 см больше прежнего по диаметру. На дно всегда нужно укладывать дренаж.

Поливать ее надо регулярно:

зимой - 1 раз в неделю;

весной и осенью - 1-2 раза в неделю;

летом - каждые два-три дня.

Между поливами грунт должен успеть просохнуть на 3 см вглубь. Если у вас очень жарко и сухой воздух, то стоит дополнительно опрыскивать.

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