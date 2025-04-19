Пальма драцена - это тропическое растение, которое в природе растет в Южной Азии и Африке. Ее часто выбирают для дома за экзотический вид.
Согласно поверьям африканских племен, драцена считается "деревом счастья". По легенде, молодой и бедный воин полюбил дочь вождя. Тот отказался отдавать ему свою дочь, но чтоб не вызывать споры, решил поступить хитрее. Вождь приказал молодому мужчине посадить в землю обычную палку и регулярно поливать. Когда на ней выросли листья, гордому отцу пришлось уступить.
Все способы размножения драцены
Существует три варианта, как размножить пальму драцену. Это можно сделать с помощью семян, черенками и отводками верхней части.
Метод с помощью семян подходит больше всего для сортов типа "Годсефа" (полукустарник). А вот их древовидные "собратья" предпочитают разведение отводками и черенкование.
Лучше всего этим всем заниматься весной. В теплом помещении высеваем семена в контейнер и накрываем его пленкой. Это позволит обеспечить нужный уровень влажности. С этим способом нужно проявить терпение.
Теперь рассмотрим, как размножить драцену черенками. Для этого выберите хороший, сильный стебель. Его нужно разрезать на несколько отрезков, длинной минимум 5 см и с несколькими почками.
Укоренять черенки нужно в субстрате для пальм. Для вазона выберите место, которое будет защищено от прямых лучей солнца. На появление первых ростков уйдет где-то 30-60 дней.
Самый простой способ, как размножить драцену - верхушками. Нужно просто срезать верхушку сильного стебла и поставить этот росток в емкость с чистой водой. Для дезинфекции киньте в нее таблетку активированного угля.
В течение трех месяцев появятся корни и после этого маленькое растение можно пересаживать в грунт.
Как посадить драцену
Ознакомившись с тем, как можно размножить драцену, перейдем к правилам посадки, чтоб не загубить с трудом выращенное растение.
Для начала подберите правильное место. Там должно быть светло, но без прямых лучей. Хорошим выбором будет подоконник восточного или западного окна.
В вазон поместите почву для пальмовых растений. Помните: универсальный грунт не подходит для драцены.
Сажайте росток не слишком глубоко - достаточно, чтоб корни были на глубине нескольких сантиметров. Это актуально и для пересадки взрослого растения.
Когда планируете пересаживать цветок, то горшок выбирайте всего на 3-5 см больше прежнего по диаметру. На дно всегда нужно укладывать дренаж.
Поливать ее надо регулярно:
- зимой - 1 раз в неделю;
- весной и осенью - 1-2 раза в неделю;
- летом - каждые два-три дня.
Между поливами грунт должен успеть просохнуть на 3 см вглубь. Если у вас очень жарко и сухой воздух, то стоит дополнительно опрыскивать.