Уже можно послушать отрывки из новых версий Theme of Laura и Promise от легендарного композитора.

На официальном YouTube-канале серии Silent Hill появилось 49-минутное превью саундтрека к ожидаемому ремейку Silent Hill 2.

Композитор оригинальной серии Акира Ямаока вернулся к работе над музыкой, представив сниппеты более 90 композиций, которые войдут в трёхдисковое издание саундтрека. Среди них обновлённые версии популярных треков "Theme of Laura" и "Promise".

Для сравнения, в саундтрек оригинальной игры 2001 года входило 30 композиций, а их суммарная продолжительность составляла 1 час 13 минут. О хронометраже обновлённого OST говорить пока рано, сейчас можно послушать лишь по 40 секунд от каждой композиции.

Релиз саундтрека запланирован на 20 ноября. Кроме того, издатель представил вторую подборку превью под названием Extra Edition, состоящую из игровых мелодий. Эта часть саундтрека будет доступна только в цифровом формате. Extra Edition включает в себя мелодии, которые дополняют основную музыкальную палитру игры, создавая ещё более глубокую атмосферу ужаса и таинственности.

Silent Hill 2 Remake выйдет 8 октября на ПК и Playstation 5. Владельцы Deluxe издания получат доступ к игре на два дня раньше.

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