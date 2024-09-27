Игра станет эксклюзивом для VR платформы Марка Цукерберга.

После неоправдавшей ожидания Suicide Squad: Kill the Justice League, Warner Bros. продолжает экспериментировать с серией Batman Arkham. VR спин-офф про Бэтмена, Batman Arkham Shadows, анонсированный в мае этого года, получил дату релиза.

Игру разработала студия Camouflaj, которая дебютировала в индустрии в 2013 году со стелс-экшном Republique, а через несколько лет перешла на VR проекты, сделав игру про Железного Человека, Iron Man VR. Batman Arkham Shadows станет третьей игрой для компании.

Camouflaj решила не ломать работающую формулу Batman Arkham, и перенесла классический геймлей серии в виртуальную реальность. В боевой системе от игрока требуется наносить удары руками, Бэтмен сам будет подлетать к врагам и проводить добивающие удары. Передвижение по Готэму реализовано через крылатый костюм героя, а в детективном режиме Уэйна игроку придётся самостоятельно искать и рассматривать улики.

Видео дня

Сюжетно Batman Arkham Shadows разворачивается между Batman Arkham Origins и Batman Arkham Asylum. В игре появится молодая Харли Квинн, ещё до своего превращения в злодея, а также уже привычные Джим Гордон и Харви Дент.

Batman Arkham Shadows выйдет 22 октября. Игра будет продаваться вместе с VR наборами Meta Quest 3 и Meta Quest 3S, и станет эксклюзивом этой платформы.

Напомним, что недавно ещё один VR спин-офф, в этот раз в серии Metro, тоже получил дату релиза и новый геймплейный трейлер.

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