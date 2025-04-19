Создатели Hollow Knight: Sanctuary показали новый тизер.

Фанатское расширение Hollow Knight: The Sanctuary, анонсированное ещё в 2021 году, подаёт признаки жизни, и, судя по всему, всерьёз готовится к выходу.

Этот амбициозный мод, анонсированный ещё в 2021 году, несколько лет хранил молчание, но теперь его автор, моддер под ником Stizzl, наконец-то нарушил тишину. Он опубликовал короткое, но громкое заявление: "Секрет, который так долго хранился: Sanctuary жив".

The Sanctuary обещает игрокам совершенно новую локацию, с оригинальной музыкой, своими врагами, уникальными платформенными испытаниями и мрачным сюжетом о забытом народе, который искал убежище в глубинах зала Sanctum. В коротком геймплейном ролике можно увидеть обновлённую боёвку и динамичные сцены, которые явно отсылают к стилю оригинальной игры.

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Stizzl также поблагодарил всех, кто подал заявку на участие в закрытом тестировании: "Спасибо всем, кто уже откликнулся, пока что мы не ищем новых тестеров, но скоро расскажем больше о моде".

Тем временем долгожданное официальное продолжение Hollow Knight: Silksong готовится к релизу в этом году, о чём разработчики сообщили на презентации Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла.

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