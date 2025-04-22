Первая обработка малины должна проводиться еще до распускания почек.

Малина - это очень популярный в Украине кустарник. Это растение редко болеет, неприхотливо в уходе и дает хороший урожай ягод. Некоторые сорта способны плодоносить даже по несколько раз.

Каждый садовод знает, что вместе с теплом приходит и много работы, которую нельзя отложить или не сделать. Рассмотрим, чем обработать малину весной, чтоб ее не беспокоили вредители.

Чем обработать малину - подготовка к новому сезону

В первую очередь важно очистить место, где растут эти кусты, от травы и листьев, которые остались с прошлого года. Часто в этой сухой растительности переживают зиму разные вредители.

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Проведя вовремя уборку, вы нанесете упреждающий удар. Кроме вредителей в листве могут таиться бактерии и грибок, которые также способны поразить ваши кусты.

Начнем с того, чем обработать малину весной до распускания почек. Обычно это нужно, чтоб защитить ее от зимующих инфекций. Кусты этого растения часто страдают из-за пурпурной пятнистости, серой гнили, ржавчины, антракноза.

С ними нужно бороться препаратами, которые содержат медь, - бордосской жидкостью, смесью мочевины и медного купороса. Если не хотите пользоваться самодельным средствами, то можно приобрести специальные химикаты. К ним можно отнести Фундазол, Ридомил, Топаз и другие.

Очень важно знать, чем обработать малину от малинового жука. Он, а также клещ, малинно-земляничный долгоносик, моль, малинная стеблевая муха - очень распространенные вредители. Против этой напасти стоит приобрести инсектициды. Хорошо подойдут Ортус, Вермитек, Децис, Моспилан и прочие. Спросите в садоводческом магазине, что у них есть против вредителей.

Обрабатывают малину ими на стадии формирования бутонов - где-то за неделю до цветения. Второй раз, когда кусты уже отцветут. Эффективно будет приготовить раствор из инсектицидов и фунгицидов, так как ими проводят обработку примерно в одно и то же время.

Теперь, когда вы знаете, чем обработать малину в мае, стоит упомянуть, какие удобрения вносят в это время. Опытные садоводы вносят в грунт суперфосфат (50 г на м кв), аммиачную селитру (15 г), калийные удобрения (20-30 г) или нитроаммофоску (45 г). Можно обойтись и органической подкормкой - компостом, перегноем или навозом. После появления бутонов можно внести калий и азот. Благодаря этому ваши кусты не будут болеть и наградят вас вкусными и крупными ягодами.

Ранее мы рассказывали, когда сажать малину весной.

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