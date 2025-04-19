При этом игроки нашли в игре полно других вещей, которые страшнее алкоголя.

В League of Legends недавно произошло небольшое изменение: разработчики из Riot Games решили переименовать одну из способностей персонажа по имени Грагас.

Если раньше его умение называлось "Drunken Rage", что в переводе означает "Пьяный гнев", теперь из названия убрали слово "Drunken". Причина - соблюдение возрастных рейтингов в разных странах: алкоголь, даже в названии, может повлиять на оценку игры в некоторых регионах.

Грагас - это большой, громогласный персонаж с бочкой пива, которого игроки любят за его способность наносить много урона, при этом весело покачиваясь и громко отрыгивая.

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Его образ с самого начала строился вокруг бесшабашного выпивохи, в том числе и в скиллах. Но теперь Riot решили слегка пригладить его имидж, не потому что он стал другим, а потому что регуляторы стали строже.

Разработчики попытались подать это с юмором. В официальном заявлении они сказали: мол, не переживайте, он по-прежнему любит свои напитки, просто теперь делает это чуть менее открыто.

Но, как заметили на Reddit, на фоне цензуры алкогольной тематики в игре остаются куда более жёсткие и мрачные элементы. Например, один из новых персонажей, Амбесса, обладает способностью под названием "Public Execution" ("Публичная казнь"). А другая героиня, Эвелинн - суккуб, получающая удовольствие от страданий жертв - говорит в бою вещи вроде: "Кожу с них живьём содрать, тело разорвать".

Ранее мы рассказывали, что Riot Games собирается снимать сериал League of Legends во Вьетнаме. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

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