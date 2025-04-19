Совсем не впечатляет: появились сравнительные тесты новых видеокарт Nvidia в играх

В 2025 году время видеокарт на 8 ГБайт ушло, поэтому подобная "экономия" со стороны компании выглядит устаревшей и сомнительной.

NVIDIA продолжает удивлять геймеров спорными решениями: новенькая RTX 5060 Ti на 8 ГБ с треском уступает 16-гигабитной версии в сравнительных тестах. На фоне современных AAA-игр и активного использования технологий вроде DLSS 4 и Multi Frame Generation, ограниченный объем VRAM уже не просто мешает – он серьезно тормозит производительность.

По тестам, проведенным китайскими техблогерами, разница в скорости между моделями RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ памяти достигает 30% по минимальному показателю Fps и до 22% по средней частоте кадров с включенной генерацией кадров.

Так, в Cyberpunk 2077 при разрешении 1440p с максимальными настройками и качеством DLSS 4 (без генерации кадров) модель с 8 ГБ выдает 9,1 к/с, в то время как ее "старший брат" с 16 Гб достигает 18,5 к/с, что более чем вдвое выше. В случае с 2x Frame Generation две модификации показывают почти одинаковую производительность. Но при включении 4X Frame Generation старшая модель резко уходит вперед.

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Особенно большая разница наблюдается в играх, требовательных к VRAM. Например, Horizon Zero Dawn Remastered в 1080p отставание по среднему FPS достигает 29%, а по стабильности – до 30%. Это означает не только более низкую производительность, но и менее плавный геймплей.

В менее ресурсоемких играх, таких как Assassin’s Creed: Shadows, заметной разницы между видеокартами почти нет. Однако учитывая тренд – все больше проектов требует 12–16 ГБ VRAM даже при скромных настройках – решение NVIDIA выпустить версию с 8 ГБ выглядит устаревшим и спорным.

Что касается GeForce RTX 5060 Ti на 16 Гб, то сама по себе карта получилась неплохой, но конкуренция в сегменте слишком высокая, да и по официальной цене купить ее вряд ли получится. Поэтому эксперты рекомендуют взять на б/у рынке RTX 3070 или Radeon RX 7700 XT.

Напомним, RTX 5060 Ti появились в продаже 16 апреля по цене 379 (~15 600 грн) и 429 долларов (~17 700 грн) за 8 ГБ и 16 ГБ. Более дешевая RTX 5060, у которой тоже будет 8 ГБ, выйдет в мае.

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