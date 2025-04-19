Совсем не впечатляет: появились сравнительные тесты новых видеокарт Nvidia в играх

GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ значительно слабее версии на 16 ГБ / фото Nvidia

NVIDIA продолжает удивлять геймеров спорными решениями: новенькая RTX 5060 Ti на 8 ГБ с треском уступает 16-гигабитной версии в сравнительных тестах. На фоне современных AAA-игр и активного использования технологий вроде DLSS 4 и Multi Frame Generation, ограниченный объем VRAM уже не просто мешает – он серьезно тормозит производительность.

По тестам, проведенным китайскими техблогерами, разница в скорости между моделями RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ памяти достигает 30% по минимальному показателю Fps и до 22% по средней частоте кадров с включенной генерацией кадров.

Так, в Cyberpunk 2077 при разрешении 1440p с максимальными настройками и качеством DLSS 4 (без генерации кадров) модель с 8 ГБ выдает 9,1 к/с, в то время как ее "старший брат" с 16 Гб достигает 18,5 к/с, что более чем вдвое выше. В случае с 2x Frame Generation две модификации показывают почти одинаковую производительность. Но при включении 4X Frame Generation старшая модель резко уходит вперед.

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Особенно большая разница наблюдается в играх, требовательных к VRAM. Например, Horizon Zero Dawn Remastered в 1080p отставание по среднему FPS достигает 29%, а по стабильности – до 30%. Это означает не только более низкую производительность, но и менее плавный геймплей.

В менее ресурсоемких играх, таких как Assassin’s Creed: Shadows, заметной разницы между видеокартами почти нет. Однако учитывая тренд – все больше проектов требует 12–16 ГБ VRAM даже при скромных настройках – решение NVIDIA выпустить версию с 8 ГБ выглядит устаревшим и спорным.

Фото RTX 5060 Ti 19 апреля 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 апреля 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 апреля 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 апреля 2025
Фото RTX 5060 Ti 19 апреля 2025

Что касается GeForce RTX 5060 Ti на 16 Гб, то сама по себе карта получилась неплохой, но конкуренция в сегменте слишком высокая, да и по официальной цене купить ее вряд ли получится. Поэтому эксперты рекомендуют взять на б/у рынке RTX 3070 или Radeon RX 7700 XT.

Напомним, RTX 5060 Ti появились в продаже 16 апреля по цене 379 (~15 600 грн) и 429 долларов (~17 700 грн) за 8 ГБ и 16 ГБ. Более дешевая RTX 5060, у которой тоже будет 8 ГБ, выйдет в мае.

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