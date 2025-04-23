Народный праздник Красная горка в церковной традиции называется Антипасха, но они имеют одинаковый смысл - объявляют победу света над тьмой и жизни над смертью.

Ежегодно, в конце Светлой недели, верующие отмечают праздник Антипасха, известный в народе как Красная горка. Что это за дата, почему она так называется, а также когда и как ее праздновать - рассказываем в материале.

Антипасха и Красная горка - что за праздник и в чем его суть

Антипасха - это праздник в церковном календаре, который отмечают в конце пасхальной недели. Есть мнение касательно названия "Антипасха" - почему так называется - что "анти" - это "против", но на самом деле, в переводе с греческого, это означает "вместо". То есть, день вместо Пасхи или подобный Пасхе, когда снова празднуют победу света над тьмой и жизни над смертью.

Есть еще одно название дня - Фомино воскресенье. В праздник вспоминают, как один из апостолов, Фома, который не видел воскресшего Иисуса, засомневался в том, что Спаситель воскрес. И тогда Христос предстал перед Фомой - "неверующий" сразу же уверовал в случившееся чудо. Кстати, фраза "Фома неверующий" берет начало как раз отсюда.

Видео дня

В народе день называют Красная горка - праздник тепла, весны и плодородия. По народным поверьям весна уже полностью вступила свои права. Слово "красная" в названии подразумевает "красивая", а "горка" - возвышение, то есть, красивая возвышенная земля. На горках и пригорках быстрее сходил снег, поэтому в старину молодежь собиралась на них, устраивала разного рода гулянья и присматривала себе пару.

Красная горка, по мнению этнографов, больше ассоциируется с российской традицией, нежели украинской. Отмечают ее в некоторых областях Украины и кое-где считают как Проводы.

Когда Красная горка в 2025 году

Красную горку и Антипасху отмечают в последний день пасхальной недели, воскресенье. В 2025 году это будет 27 апреля.

Антипасха 2025 - что нужно делать и что запрещено

В этот день верующие идут в храм, затем отправляются на кладбище, чтобы помянуть умерших близких, а после собираются за общим семейным столом. День также называют Проводы, или Гробки, хотя это обычай, скорее, народный, а не церковный. Согласно церковному календарю ПЦУ Проводами называют вторую неделю после Пасхи, в 2025 году она начинается 28 апреля.

С Антипасхи в церкви начинают венчать, отсюда и пошел обычай на Красную горку искать себе пару.

Есть на Антипасху и народные запреты:

запрещается ругаться, повышать голос, скандалить;

не следует делать тяжелую работу;

нельзя отказывать, если просят о помощи.

В церкви, как такового, запрета на работу нет, главное - найти время для молитвы. Но церковь не одобряет, когда на Проводы оставляют еду и, тем более, алкоголь, на могилах - все, что принесли, следует отдать на милостыню другим. Также священники просят не приносить на могилы искусственные цветы, которые вредят экологии - лучше взять с собой или же посадить живые.

Ранее мы также рассказывали, когда Проводы и Радоница 2025 - даты поминальных дней в Украине.

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