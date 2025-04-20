Речь идёт об ошибке с отображением портретов персонажей.

В последнем крупном патче для Baldur’s Gate 3 студия Larian исправила десятки системных багов, но один из самых запоминающихся визуальных глюков так и остался в игре.

Речь идёт о баге с портретами персонажей, из-за которого они могут отображаться с некорректными фонами, обрезанными частями тела или вовсе без одежды. И хотя ошибка не влияет на игровой процесс, она давно стала источником шуток внутри сообщества.

Игроки быстро заметили, что баг пережил финальное обновление, и начали делиться скриншотами в сети: накаченный голый торс Минска, меланхоличная Шэдоухарт и Астарион, который выглядит как модель нижнего белья. Судя по реакции, многие рады, что визуальный абсурд остался нетронутым, он уже воспринимается как часть узнаваемого стиля игры, а не недочёт.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что игроки начали воссоздавать мемы в обновлённом фоторежиме Baldur's Gate 3. Новый фотомод позволяет размещать персонажа как только душе угодно.

Вас также могут заинтересовать новости: