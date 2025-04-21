Разработчики 'лошадиного детектива' рассказали, как одевали коней в костюмы захвата движений

"Все должно было быть построено так, чтобы для лошади все функционировало точно так же, как и для людей".

Разработчики Equinox: Homecoming, многопользовательской детективной игры с открытым миром и управлением лошадьми, подошли к созданию анимаций с максимальной дотошностью.

Как рассказали бывшие разработчики Helldivers и World of Warcraft, работающие над проектом, вся ключевая часть, взаимодействие с лошадьми, потребовала полноценной захвата движений. Включая самих лошадей.

По словам креативного директора студии Крейга Моррисона, технически процесс похож на классический моушн-кепчер с людьми: "Мы надели на лошадь специальный костюм с маркерами, белыми шариками. Кажется, костюм даже был сшит на заказ в Ирландии". Вся система была адаптирована под животное, включая датчики на ушах.

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В роли главной "актрисы" выступила лошадь по кличке Белла. По словам команды, очень спокойная и терпеливая. Её поведение на съёмках не доставляло проблем. Чего не скажешь о логистике.

Для захвата движений пришлось построить специальную локацию в Канаде, в достаточно просторном амбаре, где Белла могла свободно ходить, бегать рысью и даже скакать галопом.

Также установили около 60 камер, закреплённых снаружи здания, но канадская погода сыграла свою роль: ветер вызывал вибрации, которые сбивали синхронизацию системы. Пришлось строить вторую, внутреннюю надстройку, чтобы защитить оборудование от погодных условий.

Съёмочный график тоже подвёл: из-за задержек вся работа с актёрами и Беллой в открытом манеже оказалась сжата до трёх с половиной недель, а под конец съёмок температура упала до -28 градусов. Чтобы не околеть, команда была вынуждена завезти промышленные обогреватели.

Несмотря на все сложности, разработчики уверяют, что усилия стоили того: реалистичное поведение лошадей станет ключевым элементом геймплея в Equinox: Homecoming, а внимание к деталям - важной частью общего впечатления.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda продаёт части серверов The Elder Scrolls: Online в честь 10-летия MMORPG. Всего есть 2 тысячи таких частичек.

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