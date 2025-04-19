Если компания будет проводить бета-тест проекта, они об этом оповестят через официальные ресурсы.

CD Projekt Red выступила с заявлением, в котором предупредила фанатов "Ведьмака" о массовом распространении мошеннических приглашений на несуществующее бета-тестирование четвёртой части.

Сообщения, в которых якобы предлагается поучаствовать в ранней версии The Witcher 4, не имеют никакого отношения к студии, игра ещё даже не приблизилась к стадии, где возможны публичные тесты.

Разработчики подчёркивают, что в случае запуска настоящего тестирования студия обещает оповестить игроков через официальные аккаунты и сайт, а не с помощью случайных писем или ссылок в соцсетях. Все полученные "приглашения" - это фишинговые уловки, за которыми скрываются либо вирусы, либо попытки выманить персональные данные:

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"Профессиональные охотники на чудовищ не ведутся на подобные трюки. Они распознают обман и расправляются с ним".

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED поглотила компанию, которая делает мультиплеерный "Ведьмак". Теперь The Molasses Flood стали частью CDPR.

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