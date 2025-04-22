Чтобы новая прическа порадовала, а волосы были здоровыми, планируйте процедуры с учетом лунного календаря.

Лунный календарь используется для многих сельскохозяйственных и повседневных дел. Многие люди верят во влияние Луны на живые организмы. Наш организм также реагирует на смену фаз спутника. Чтобы подобрать удачные для завивки, укорачивания и окрашивания волосы даты мая, используйте лунный календарь стрижек.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда лучше стричь волосы по фазе Луны в мае

В мае 2025 году наш спутник пройдет такие фазы:

Видео дня

растущая Луна - 1-11, 28-31 мая;

- 1-11, 28-31 мая; полнолуние - 12 мая;

- 12 мая; убывающая Луна - 13-26 мая;

- 13-26 мая; новолуние - 27 мая.

Разные периоды считаются удачными для разных процедур. К примеру, растущая луна хорошо подходит для укорачивания и кратковременного окрашивания. В этот период шевелюра становится непослушной и переменчивой. Можно экспериментировать, ведь волосы быстро отрастут. Убывающая луна - период покоя. Укладки и окрашивание долго продержатся. А если подрезать кончики, то они нескоро отрастут.

Лунный календарь стрижек на май 2025 советует проверять фазу спутника перед планированием процедур.

Когда можно стричься и окрашивать волосы - удачные дни

Лучшие дни для стрижки в мае это 1, 7-9, 12, 14, 16, 18-21, 26, 29 число. Если вы раздумываете, когда можно стричь волосы, то назначайте процедуру на один из этих дней. После укорачивания волосы будут послушнее и здоровее, перестанут сечься и станут шелковистыми.

Неудачные дни для стрижки - 3, 4, 6, 11, 22-25, 30-31 число. Выбирая, когда стричь волосы, забудьте об этих датах. Если подстричь шевелюру, то она станет гораздо жестче и непослушнее. Результат стрижки вас разочарует и его придется переделывать.

Лучшие дни для окрашивания - 2, 8-10, 12-16, 20, 26-27 мая. Новый цвет волос окажется насыщенным и красивым, а само окрашивание будет равномерным и очень привлекательным. Можно маскировать седину, делать мелирование и осветление, и в целом пробовать любые сложные техники.

Несчастливые дни для окрашивания - 4, 6, 17, 21-24, 30-31 мая. Красить можно только отросшие кончики. В остальном лучше не экспериментировать, иначе процедура может закончиться катастрофой.

Счастливые даты для завивки и укладки - 13-20, 26-27 мая. В эти дни календарь стрижек рекомендует делать химические завивки и сложные укладки. Локоны будут удивительно мягкими и податливыми, легко принимая нужную форму.

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