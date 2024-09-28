Deck Nine представила трейлер, в котором рассказала о новом приключении Макс Колфилд.

На выставке Tokyo Game Show 2024 показали новый сюжетный трейлер Life is Strange: Double Exposure. Ролик показывает завязку игры, главной героиней которой станет повзрослевшая со времён первой части Макс Колдфилд.

В трейлере Макс рассказывает, что спустя годы скитаний она попала в Каледонский университет, где временно заменила преподавателя фотографии. В учебном заведении она нашла много новых друзей, в том числе девушку Сафи, которая стала для Макс очень близкой подругой.

Кажется, что жизнь Колдфилд после первой части полностью наладилась, однако одной роковой ночью Макс стала свидетельницой убийства Сафи незнакомцем. После этого способности девушки снова пробудились, и она смогла открыть портал в параллельный мир, где её подруга осталась жива. Но как и в ситуации с Хлоей Пирс, Сафи всё равно грозит опасность, ведь она должна была умереть, а вмешательство Макс просто отсрочило неизбежное.

Макс может перемещаться между оригинальным миром, где Сафи была убита, и параллельным, где девушка смогла спастись. Это станет основной геймплейной механикой и единственной возможностью для Макс спасти свою подругу.

Релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series, а также Nintendo Switch. Владельцы Ultimate Edition смогут пройти первые две главы за две недели до релиза.

Напомним, что на Tokyo Game Show 2024 также показали геймплей ремейка Metal Gear Solid 3. Презентация игрового процесса длилась 11 минут.

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