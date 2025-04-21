Релиз запланирован на 15 мая.

Bethesda представила второй трейлер DOOM: The Dark Ages в рамках WrestleMania 41.

В ролике показывают как сюжетные катсцены, так и полноценный геймплей. Представлены антагонисты, стремящиеся уничтожить Землю, а также союзники Палача Рока, вновь отправляющие его на защиту человечества.

Игровой процесс включает как классический арсенал огнестрельного оружия, так и два новых элемента: возможность управлять гигантским боевым мехом и использовать дракона в качестве ездового животного. Эти средства позволят более разнообразно взаимодействовать с противниками и участвовать в масштабных сражениях.

Видео дня

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, проект с первого дня будет доступен в Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Xbox сделал геймпад в стилистике DOOM: The Dark Ages, его заметили у Фила Спенсера.

Кроме того, недавно креативный директор DOOM: The Dark Ages заявил, что в игре не будет мультиплеера, а разработчики сосредоточились на сюжете.

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