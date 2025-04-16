Кроме того, в игре должны были появиться младенцы.

Kingdom Come: Deliverance 2 могла бы стать настоящим средневековым хоррором, но не наяву, а во сне.

По данным CzechCrunch, на ранних этапах разработки в игре была система снов, напрямую связанная с моралью героя: чем грязнее совесть, тем страшнее ночи. Воров и убийц мучили кошмары с демонами, которых нужно было побеждать в бою. Успех приносил опыт, поражение - испорченный сон. Добродетельным же снились подсказки о тайниках и сокровищах.

Эта система добавляла не просто "моральные очки", как в Fable или Red Dead Redemption, а внедряла этику прямо в подсознание персонажа.

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Warhorse якобы также отказалась от квестовой линии с шантажом и от присутствия младенцев в игре. При этом детей убрали не из-за ограничений рейтинга, а потому что разработчики были уверены: игроки, которым снятся демоны, точно не остановятся перед детоубийством.

Ранее мы рассказывали, что для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел хардкорный режим, который делает игру ещё сложнее. Перед началом игры нужно определить негативные черты, например, лунатизм или застенчивость.

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