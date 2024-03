Согласно требованиям, хоррор будет доступен почти для каждого.

Новая часть культовой серии хорроров с элементами выживания Alone in the Dark выходит уже 20 марта. В связи с этим THQ Nordic наконец раскрыла системные требования для ПК.

Судя по информации, опубликованной в Steam, опробовать новинку смогут почти все, поскольку ее требования выглядят весьма разумными.

Чтобы поиграть на минимальных требованиях нужно иметь:

Процессор - Ryzen 3 3100/Core i3-8300;

Видеокарта - GeForce GTX 1050 Ti/Radeon RX 570;

Оперативная память - 8 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор - Ryzen 7 3700X/Core i5-12400;

Видеокарта - GeForce RTX 2060/Radeon RX 5700 XT;

Оперативная память - 16 ГБ ОЗУ.

Известно, что игра работает на движке Unreal Engine 4 и в ней не будет Denuvo или DRM-защиты. Также авторы решили не добавлять мультиплеерный режим игры. Все возможности хоррора работают в автономном режиме, а разработчики обеспечили поддержку графических решений DLSS и FSR на ПК.

На консолях PS5 и XSX у игры будет два графических режима: производительность (стремится к 60 fps) и качество (уменьшение fps до 30, но повышение разрешения).

Эмбарго на рецензии снимут в день релиза.

Alone in the Dark - что известно

Ранее УНИАН писал, что Alone in the Dark удивит игроков, но не так, как хотелось бы. Прохождение долгожданного тайтла займет всего 8 часов. Однако секрет в том, что с первого раза всю историю узнать не получится.

Разработчики Pieces Interactive заявили, что Alone in the Dark придется проходить дважды - один раз за Эдварда, а второй - за Эмили.

