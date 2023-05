А еще в Steam появилась демоверсия игры с прологом.

Студия Pieces Interactive и издательство THQ Nordic провели подробную геймплейную демонстрацию Alone in the Dark — переосмысления культовой серии хорроров с элементами выживания. В ролике зрителям подробно показали все составляющие игрового процесса: сражения, головоломки и исследование мира. Презентацию сопроводили комментариями разработчиков.

"Я про то, что мы пытаемся создать что-то загадочное, верно? А еще такое, от чего кровь стынет в жилах. Немного сражений, головоломок и удивительная атмосфера. Она словно наследует необычный дух старых игр. Но и новый, элегантный ее облик мне тоже нравится", — заявили разработчики в начале видео.

Главные роли в Alone in the Dark исполнили Джоди Комер ("Главный герой", "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", "Последняя дуэль") и Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Черная вдова", "Без резких движений"). Они примерили образы и озвучили Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. В геймплейной демонстрации показаны фрагменты с прохождением за двух протагонистов.

Во время сражений с разными врагами главным героям предстоит использовать оружие. Однако количество патронов и других ресурсов будет ограниченным, поэтому придется детально исследовать окружение для поиска припасов. Что касается головоломок, то для их решения понадобится задействовать логику и применять всякие предметы, спрятанные на локациях.

Чтобы познакомить аудиторию с основными принципами Alone in the Dark, Pieces Interactive выпустила пролог в виде демоверсии. В нем предстоит играть за Грейс Сондерс — маленькую девочку, которая должна доставить загадочное письмо. Все желающие могут скачать пробник в Steam.

Alone in the Dark — основные детали

Это хоррор с элементами выживания, где главная цель — узнать о судьбе дяди Эмили Хартвуд. Для этого женщина обратилась к опытному детективу Эдварду Карнби.

У каждого главного героя будет своя кампания, но они имеют множество сюжетных пересечений. То есть для полного понимания Alone in the Dark понадобится пройти как минимум дважды.

Игровой процесс в хорроре во многом сводится к изучению локаций, сбору ресурсов, решению головоломок и противостоянию с врагами.

Alone in the Dark выйдет 25 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

