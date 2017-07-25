Скандал вокруг турбин Siemens в Крыму: послы ЕС обсудят расширение санкций против России

Послы стран ЕС 26 июля обсудят расширение санкционного списка против России из-за скандала вокруг турбин Siemens, которые оказались в оккупированном Крыму. Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Читайте также"Кремлю верить нельзя": Климкин назвал скандал вокруг Siemens уроком для бизнеса

"Послы стран Евросоюза обсудят, добавлять ли 4 человек в санкционный список в отношении России из-за скандала с турбинами в Крыму", - говорится в его сообщении.

Eu ambassadors will on wed discuss whether to add 4 ppl on its #Russia sanctions list over the wind turbine scandal in #Crimea. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 25, 2017

Как сообщал УНИАН, Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.