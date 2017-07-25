Скандал вокруг турбин Siemens в Крыму: послы ЕС обсудят расширение санкций против России

09:33, 25 июля 2017
Евробизнес
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Скандал вокруг турбин Siemens в оккупированном Крыму набирает обороты: в ЕС могут расширить санкционный список против РФ.

Иллюстрация REUTERS

Послы стран ЕС 26 июля обсудят расширение санкционного списка против России из-за скандала вокруг турбин Siemens, которые оказались в оккупированном Крыму. Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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"Послы стран Евросоюза обсудят, добавлять ли 4 человек в санкционный список в отношении России из-за скандала с турбинами в Крыму", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.

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Новость в сюжете: Скандал с поставками турбин Siemens в Крым
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