Путин ранее обещал не использовать турбины Siemens в Крыму - немецкие СМИ

Президент России Владимир Путин в сентябре 2016 года во время встречи в Москве пообещал занимавшему тогда пост вице-канцлера Германии Зигмару Габриэлю, что турбины Siemens не будут направлены в Крым. Об этом немецкому изданию Wirtschaftswoche сообщили источники, близкие к Габриэлю, передает kommersant.ru. Сейчас Зигмар Габриэль занимает пост министра иностранных дел Германии.

Читайте такжеНемецкий бизнес о скандале с турбинами Siemens в Крыму: доверие к России сильно подорваноСообщается, что помимо двух политиков на встрече присутствовал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич и представители российского президента. По словам собеседников издания, обещания Путина были переданы руководству Siemens.

В министерстве экономики Германии не подтвердили и не опровергли эту информацию. От комментариев воздержался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Как сообщал УНИАН, в начале июля стало известно о том, что газовые турбины Siemens в обход санкций были поставлены в Крым. Изначально эти турбины закупались для Тамани.

В ответ на поставки турбин в Крым немецкая компания приостановила поставки энергооборудования российским госкомпаниям. Кроме того, Siemens начнет расторжение лицензионных соглашений в этой сфере с российскими партнерами и выйдет из СП с «Ростехом» «Интеравтоматика».