В Канаде смоделировали возможное вторжение США в страну и подготовились дать ответ

Официальные лица Канады подчеркивают, что вероятность реального вторжения низкая, а разработка плана носит концептуальный характер.

Военные в Канаде разработали модель гипотетического вторжения армии США в страну и подготовили возможный ответ, сообщает The Globe and Mail.

Как рассказали два высокопоставленных чиновника, сценарий предусматривает использование тактики, схожей с действиями афганских моджахедов против советских войск, а затем и в отношении сил НАТО в Афганистане.

Примечательно, что это первый случай за более чем сто лет, когда Канада моделирует американское нападение. Официальные лица Канады отмечают, что вероятность реального вторжения низкая, а разработка плана носит концептуальный характер и не является планом боевых действий.

Издание отмечает, что военные исходят из того, что США могли бы прорвать канадские оборонительные позиции на суше и море в течение нескольких дней. Учитывая ограниченные ресурсы и численность армии, Канада рассматривает вариант ведения партизанской войны.

По словам одного из чиновников, модель включает использование методов, которые применяли моджахеды в войне против СССР в 1979-1989 годах, а также талибы против сил США и союзников. Целью таких действий было нанесение значительных потерь оккупационным войскам и попытка осложнить их удержание территории.

Указывается, что начальница штаба обороны генерал Дженни Кариньян поделилась планом создать резерв в более чем 400 тысяч добровольцев, которых могут привлечь к обороне страны в случае эскалации ситуации.

В Минобороны Канады предполагают, что страна будет иметь максимум 3 месяца на подготовку к возможному вторжению. Если сотрудничество в рамках NORAD будет прекращено, Канада может обратиться за помощью к Франции или Великобритании.

Ранее УНИАН сообщал, что Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве. Издание The New York Times отметило, что Оттава снизит пошлины на некоторые китайские электромобили, а Пекин сделает то же самое для канадских продуктов из канолы. По мнению журналистов, это партнерство является сигналом важного разрыва с США. Канада хочет срочно расширить круг торговых партнеров, а также уменьшить зависимость от Вашингтона. Издание добавило, что волнения в отношениях между Канадой и США привели к почти полному замораживанию торговых переговоров.

Также мы писали, что по данным Bloomberg, Канада опасается, что может стать следующей "мишенью" президента США после громкой операции в Венесуэле и на фоне угроз в отношении Гренландии. По мнению некоторых экспертов, не исключен сценарий "военного принуждения" со стороны США. Однако большинство аналитиков сомневаются, что армия США начнет военное вторжение в Канаду.

