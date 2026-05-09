Россия и США пытаются отторгнуть у Канады её самую богатую провинцию, – BBC

Россия и США ведут кампанию по подрыву политической стабильности Канады и отделению от нее части территорий. Об этом пишет BBC со ссылкой на аналитический отчет независимых экспертов.

Издание сообщает, что в последнее время в канадской провинции Альберта – одной из самых богатых, но удаленных от столицы – усиливаются сепаратистские настроения, и уже открыто заговорили о необходимости провести референдум о независимости. На этой неделе инициативная группа заявила, что собрала достаточно подписей избирателей, чтобы инициировать проведение такого референдума уже этой осенью.

Отмечается, что сепаратистское движение в Альберте основано на убеждении, что центральное правительство в Оттаве лишь выкачивает ресурсы провинции (Альберта богата нефтью и газом), но игнорирует интересы местного населения.

Пока что идею независимости, согласно опросам, поддерживает лишь около четверти жителей провинции. Однако совместный отчет, обнародованный на этой неделе Глобальным центром демократической устойчивости, Центром искусственного интеллекта, данных и конфликтов и группой DisinfoWatch, указывает на активные усилия России и США по увеличению количества сторонников независимости Альберты.

Исследователи утверждают, что Россия действует скрытно, но системно и с прицелом на долгую игру. Россияне используют региональные образы о "притеснениях" и экономической "эксплуатации" провинции со стороны центрального правительства. Эти нарративы распространяются в соцсетях через связанную с Россией сеть аккаунтов. Исследователи утверждают, что в прошлом эти аккаунты уже распространяли разнообразную дезинформацию.

По словам исследователей, кампания также использует ИИ-контент, оплачиваемых "экспертов" и видеоконтент, который "имитирует аутентичные канадские политические комментарии".

При этом исследователи констатируют, что свою кампанию влияния ведут и США, но более грубо и не скрытно. В частности отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа лично встречались с лидерами сепаратистов в Альберте и публично заявляли об "обоснованности их дела".

Как писал УНИАН, на фоне притязаний Трампа на Гренландию и после американской операции в Венесуэле среди канадцев начали расти опасения, что следующей целью США может стать Канада. Хотя военное вторжение считается маловероятным, существует риск экономического давления через пошлины и возможное ограничение торговых льгот.

В то же время аналитики отмечают, что зависимость Канады от американского рынка и слабая готовность армии делают страну уязвимой к потенциальному давлению со стороны Вашингтона.

