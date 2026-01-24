Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами за соглашение с Китаем

По словам президента США, в плане экономики Китай "съест Канаду заживо".

Президент Дональд Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами на весь ее экспорт в США, если она заключит торговое соглашение с Китаем. Об этом он написал в своем посте в соцсетях.

Американский лидер, называя премьер-министра Канады Марка Карни "губернатором Карни", подчеркнул, что страна "глубоко ошибается", позволяя Китаю увеличивать импорт электромобилей.

"Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит ее, включая уничтожение ее бизнеса, социальной структуры и общего образа жизни. Если Канада заключит соглашение с Китаем, она немедленно подвергнется 100% пошлине на все канадские товары и продукты, поступающие в США", - отметил Трамп.

Как пишет Bloomberg, такой шаг был сделан тогда, когда Трамп и Карни начали "словесную войну" в отношении действий президента США, направленных на потрясение мирового порядка, в частности и его попытки захватить контроль над Гренландией.

Китай и Канада - что известно

Известно, что на прошлой неделе Китай и Канада заключили крупное соглашение о снижении торговых барьеров и восстановлении связей. По словам журналистов издания, это свидетельствует о повороте во внешней политике Канады и отходе от согласования с торговой политикой Трампа.

Таким образом, как писала The New York Times, страны также объявили о новом стратегическом партнерстве. В частности, Карни сказал, что для Канады Китай стал более "предсказуемым" партнером для сотрудничества, чем США.

Тогда премьер-министр Канады сообщал, что в рамках соглашения о снижении пошлин на электромобили КНР сделает "значительные инвестиции в автомобильный сектор Канады". Кроме того, будут снижены пошлины на канадские семена канолы до общей ставки примерно 15 процентов. Сейчас она составляет 85%.

