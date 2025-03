Судостроение США в 'катастрофическом состоянии', а Китай демонстрирует сумасшедшие темпы, - CSIS

ВМС Китая давно превосходят американские по количественному составу.

Американскую коммерческую судостроительную отрасль почти не видно на фоне китайской, а со временем ситуация может стать еще хуже. Об этом в своем отчете пишет Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Как сообщается, в 2024 году верфи США построили лишь пять крупных океанских торговых судов общей валовой вместимостью в 76 000 брутто-тонн. В то же время, в Китае за прошлый год только одна государственная корпорация CSSC построила 250 судов на 14 000 000 брутто-тонн.

Специалисты отмечают, что Китай демонстрирует чрезвычайные темпы роста в мировом коммерческом судостроении. Доля страны на мировом рынке выросла с 5% в 2000 году до более 53% в 2024 году. Южная Корея и Япония - два других заметных игрока в этой области - за тот же период уменьшили свою совокупную долю с 74% до 42%.

Эксперты добавляют, что доля КНР будет только расти, ведь судостроители будут вкладывать полученные деньги в расширение своих производственных мощностей.

На возможности судостроения стоит смотреть, как на производственные мощности двойного назначения. Эта проблема особенно актуальна для США, ведь Военно-морские силы КНР уже имеют номинально больше кораблей, чем флот Соединенных Штатов.

Еще в 2019 году западные СМИ сообщили, что ВМС КНР достигли "психологической отметки" в 300 кораблей различного назначения, превзойдя Военно-морские силы США более чем на десять боевых единиц.

Китайский флот - главное

Американский флот все еще превосходит китайский в качественном отношении, однако дистанция стремительно сокращается.

Напомним, в конце прошлого года китайцы спустили на воду первый корабль-гигант Type 076. По мнению специалистов, он получил электромагнитную катапульту, которая позволяет запускать даже тяжелые БПЛА.

Также в прошлом году Китай начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории, который получил название "Фуцзянь".

Он стал первым авианосцем КНР, который получил систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), что позволяет самолету взлетать с помощью специальной катапульты.

