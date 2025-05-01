Курс гривни к евро установлен на уровне 47,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,08 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,62/41,65 грн/долл., а евро - 47,13/47,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 1 мая, подешевел на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек - до 47,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривны, а евро - по курсу 46,65 гривень за единицу иностранной валюты.

В период с 5 по 11 мая на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие, коридор официального курса будет находиться на привычных показателях - 41,2-41,6 грн/долл., рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Кроме этого, спрос на валюту может снизиться из-за наступления сезона осуществления налоговых платежей.

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