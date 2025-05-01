Эксплуатация Як-40 стоит очень дорого. В первую очередь - из-за устаревшего двигателя типа АИ-25.

Российская Федерация хочет продлить срок службы советских пассажирских самолетов типа Як-40 с текущих 50 лет до 60-ти.

Об этом со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта сообщают российские СМИ. Сейчас россияне эксплуатируют примерно 15 самолетов Як-40. Эти машины используются для перевозок на северо-западе РФ и на Дальнем Востоке.

Специалисты говорят, что эксплуатация Як-40 стоит дорого, ведь устаревшая силовая установка расходует более 1 т авиационного керосина в час. По мнению экспертов, если бы российские авиакомпании могли приобрести более современные Ил-114-300 или ТВРС-44, они давно бы это сделали. Но пока что россияне могут лишь ждать начала серийного выпуска этих машин, продлевая сроки службы самолетов советского времени.

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Як-40: справка УНИАН

Як-40 является трехдвигательным турбореактивным пассажирским самолетом, разработанным в СССР в 1960-е. Самолет начали эксплуатировать в 1966 году. По данным из открытых источников, всего было построено чуть более 1000 таких машин.

При этом в результате катастроф и серьезных аварий было потеряно более 100 самолетов Як-40. Жертвами инцидентов стали более 850 пассажиров и членов экипажей.

Российское авиастроение

С начала полномасштабного вторжения гражданская авиация РФ сталкивается со все большим количеством вызовов.

Российские самолеты часто выходят из строя из-за международных санкций. При этом по словам специалистов "импортозамещение" в сфере авиации фактически не работает.

Напомним, в этом году россияне фактически признали провал проекта нового "кукурузника", который получил название ЛМС-901 "Байкал". Главные проблемы самолета связывают с критическими конструктивными недостатками, на устранение которых могут уйти годы.

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