Российская Федерация хочет продлить срок службы советских пассажирских самолетов типа Як-40 с текущих 50 лет до 60-ти.
Об этом со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта сообщают российские СМИ. Сейчас россияне эксплуатируют примерно 15 самолетов Як-40. Эти машины используются для перевозок на северо-западе РФ и на Дальнем Востоке.
Специалисты говорят, что эксплуатация Як-40 стоит дорого, ведь устаревшая силовая установка расходует более 1 т авиационного керосина в час. По мнению экспертов, если бы российские авиакомпании могли приобрести более современные Ил-114-300 или ТВРС-44, они давно бы это сделали. Но пока что россияне могут лишь ждать начала серийного выпуска этих машин, продлевая сроки службы самолетов советского времени.
Як-40: справка УНИАН
Як-40 является трехдвигательным турбореактивным пассажирским самолетом, разработанным в СССР в 1960-е. Самолет начали эксплуатировать в 1966 году. По данным из открытых источников, всего было построено чуть более 1000 таких машин.
При этом в результате катастроф и серьезных аварий было потеряно более 100 самолетов Як-40. Жертвами инцидентов стали более 850 пассажиров и членов экипажей.
Российское авиастроение
С начала полномасштабного вторжения гражданская авиация РФ сталкивается со все большим количеством вызовов.
Российские самолеты часто выходят из строя из-за международных санкций. При этом по словам специалистов "импортозамещение" в сфере авиации фактически не работает.
Напомним, в этом году россияне фактически признали провал проекта нового "кукурузника", который получил название ЛМС-901 "Байкал". Главные проблемы самолета связывают с критическими конструктивными недостатками, на устранение которых могут уйти годы.