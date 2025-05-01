Узнайте, "ударят" ли налоги на онлайн-продажи по украинцам, которые продают поддержанные вещи.

29 апреля стало известно, что в Украине обложат налогами доходы цифровых платформ, таких как Prom, OLX, Rozetka, Glovo, Uber и т.п. Кабинет министров уже принял соответствующий законопроект - теперь его должна рассмотреть Верховная Рада. Но это не значит, что люди должны будут платить процент с продажи домашних подержанных вещей.

Мнения экспертов относительно нового закона разделились. По словам одного юриста, налоги на онлайн-продажи должны помочь продавцам легализовать свои доходы. А по мнению другого, существует риск, что нововведение может больно "ударить" по продавцам подержанных вещей и перевести такие операции в тень.

Кто должен платить налоги за продажу на OLX и каким будет процент

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран эксклюзивно для УНИАН рассказал, кого касаются налоги на OLX и других платформах.

Видео дня

По словам эксперта, налоги для продавцов OLX и других онлайн-платформ, являются возможностью легализовать свои доходы: "Я бы не рассматривал нововведения как введение дополнительных налогов. Таким образом власть дает возможность войти в правовое пространство определенной категории самозанятых людей, которые у нас есть. Смогут официально работать и не бояться граждане, занятые мелким бизнесом, микробизнесом. К примеру, речь идет о курьерах, мастерах мелкого ремонта, репетиторах.

Это лица, которые делают хорошее дело, но у них не такие большие объемы бизнес-деятельности, чтобы оформляться как ФЛП, платить налоги и вести бухгалтерию. Государство дает им шанс легализовать свою деятельность, иначе по достижению пенсионного возраста окажется, что они не могут ни на что рассчитывать, кроме минимальной пенсии. Кроме того, работая неофициально, человек не имеет права получить кредит в банке".

Как отметил эксперт, установленный законом налог - 5% с годового оборота лица. Плюс на время действия военного положения нужно будет платить 5% военного сбора. В общем уплатить нужно будет 10% от оборота.

После нововведения некоторые самозанятые люди войдут в законодательное поле, будут платить налог и будут признаны юридическими лицами. Законопроект регулирует только те трудовые отношения, которые касаются лиц, работающих на электронных платформах. Сейчас в Украине таких платформ 55, к примеру, речь идет о доставке Glovo и такси Uber. По предварительным оценкам, нововведение коснется от 300 до 400 тысяч работающих лиц - все они смогут начать работать официально.

Юрист добавил: "Я бы сказал, что это достаточно комфортная возможность для людей войти в правовое поле - нужно просто зарегистрироваться на платформе, открыть спецсчет в банке, а платформа в дальнейшем будет вести их деятельность, давать за них отчетность и платить за них налоги".

Относительно того, кто должен платить налог на онлайн продажи, есть финансовые ограничения. Министерство финансов предложило взимать налог только с тех лиц, годовой оборот которых составляет 7 миллионов 700 тысяч гривен. Чтобы курьеру заработать такие деньги, придется хорошенько поработать. В случае превышения лимита 7 млн грн зарегистрированный будет переведен на общую систему налогообложения, а до этого платит по льготной системе.

Что будет, если не платить налог на интернет-продажи

По словам эксперта, если человек не захочет регистрироваться, он сможет и в дальнейшем работать, к примеру, курьером - без проблем, никто ни за кем не будет гоняться, не будет останавливать его на улице и не будет спрашивать, зарегистрирован он или нет. Лицу дают выбор - хочешь работать легально - нужно будет платить не такие большие деньги, а не хочешь - ты работаешь дальше, но в будущем могут быть проблемы.

Есть старая спекуляция, что якобы будут с людей брать деньги за то, что они продают свои подержанные вещи через ОLX. Регистрироваться на онлайн-платформе и открывать спецсчет нужно только тем лицам, которые имеют постоянный заработок и миллионные годовые обороты.

Относительно угрозы того, что такие лица уйдут в тень, эксперт отметил, что всегда есть соблазн заплатить меньше, - это нормальная практика, во всем мире никто не любит платить налоги, и все будет зависеть от сознательности человека. Тот, кто думает о будущем, - тот зарегистрируется, а кто живет одним днем - так и будет жить дальше.

Акцент не делается на поиске дополнительных доходов в бюджет. Деньги, которые можно получить от уплаты налогов пользователями онлайн-платформ, не будут иметь никакого особого влияния на доходную часть бюджета.

Должны ли платить налог обычные продавцы подержанных вещей

О возможном негативном влиянии законопроекта рассказал для УНИАН адвокат Адвокатского объединения "Globa&Globa" Николай Коломиец.

По словам эксперта, в законопроекте имеет роль не только сумма годового оборота продавца на онлайн-платформах, а и периодичность и очередность продажи. Четвертая продажа без открытия спецсчета должна облагаться налогом по максимальной ставке 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Согласно документу, лицо будет иметь право не открывать спецсчет, если за год будет получать благодаря онлайн-платформе менее 2 тысяч евро дохода (около 90 тысяч гривен).

Если человек каждый месяц через онлайн-платформы будет продавать три вещи, то за четвертую ему придется заплатить 23% налогов. Адвокат разъясняет: "Насколько я вижу, сейчас не указаны требования к вещам, которые лицо будет продавать. То есть, например, он может продать детский велосипед, чехол к смартфону, набор вилок без налогообложения, а вот за четвертую вещь - комбинезон, придется заплатить налоги".

Эксперт считает, что в результате нововведения все участники рынка онлайн-площадок пострадают. Человек, который продает, к примеру, детскую коляску, может перейти на бумажное объявление возле своего дома во избежание оплаты налогов. Поэтому клиентская база, которая наполняла бюджеты онлайн-платформ, платя за рекламу своих объявлений, может сократиться.

Принятие законопроекта Кабмином вызвало негативную реакцию некоторых представителей бизнеса. Эксперт пояснил: "Платформы, которые фигурируют в документе, к примеру, OLX, используются по всей стране и предоставляют возможность рядовым гражданам получить дополнительные доходы с вещей, с которых и так уже были уплачены налоги. Вещи, которые продаются на этих площадках, уже были приобретены физическими лицами, и в них уже заложены налоги. Это первый момент. Во-вторых, это просто удобные платформы с точки зрения администрирования, которые можно было использовать для продажи товаров без дополнительных бюрократических процедур, например, открытия ФЛП.

Реформа может привести к оттоку продавцов с онлайн-платформ, поскольку для некоторых рядовых граждан налог станет непомерным бременем. Люди будут пытаться обойти законодательное регулирование. Пока не понятно, каким образом налоговая будет регулировать, была ли продажа товара осуществлена за счет этих платформ, или граждане договорились о продаже в личном общении. Как доказать, что площадка выступила непосредственным инструментом продажи? Граждане будут это использовать как юридическую лазейку".

В результате оттока продавцов онлайн-платформы могут пострадать. Их наделят функциями налогового агента, который обязан администрировать налоги при выплате дохода. Им придется тратить больше средств на административные расходы, и, скорее всего, в результате нововведения некоторые их услуги, к примеру, размещение премиум-объявлений, могут подорожать.

справка Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Родился 19 октября 1964 года в с.Линовица Прилуцкого района Черниговской области. Юрист, историк, финансист. Бизнес-аналитик. Имеет 3 ранг государственного служащего. Занимал должности в Министерстве экономики Украины, секретариате, Кабинете Министров Украины, Администрации Президента Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. Эксперт по экономическим вопросам, в частности поддержки малого и среднего бизнеса, дерегуляции, антикоррупционных инициатив, налогообложения, финансов, макроэкономики, управления, экспорта.

справка Николай Коломиец Адвокат Адвокатского объединения "Globa&Globa" Дает высококачественную экспертизу в сфере налогообложения, сопровождении налоговых проверок и споров с контролирующими органами. Профессиональный опыт Николая насчитывает более 6 лет в области налогового права и сотрудничества с ведущими международными и украинскими юридическими фирмами. Имеет опыт успешного обжалования решений, действий и бездействия контролирующих органов в различных сферах налогообложения, в частности в правоотношениях с нерезидентами. Участвовал в качестве налогового консультанта в таких проектах, как приобретение акционерного общества производителя резины, хозяйственной деятельности известного железнодорожного перевозчика, горно-обогатительной промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: